Wittstock

Seit vielen Jahren ist sie Ort des Austausches von Frauen mit Krebserkrankungen in der Region. Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs in Wittstock ist eine von landesweit 19 und die einzige im Nordwesten Brandenburgs. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Gruppe fast ein Jahr lang nicht zusammenkommen können, nun trafen sie sich aber jüngst in den Wittstocker Provinzialgärten.

„Wir haben uns viel zu erzählen, auch wenn wir untereinander telefonisch Kontakt gehalten haben“, sagte die Gruppenvorsitzende Elsbeth Fröhlich. Weil die zweite Vorsitzende, Annelie Blocksdorf, Mitglied in dem Kleingartenverein ist, dürfen sich die Frauen dort einmal im Jahr zum fröhlichen Grillen treffen.

Es gab Schmackhaftes vom Grill. Quelle: Christian Bark

Wie in vielen Bereichen galten auch hier Corona-Vorsichtsmaßnahmen, schließlich gehören alle Gruppenmitglieder zur Risikogruppe. „Wer nicht schon doppelt geimpft oder genesen ist, musste ein negatives Testergebnis vorlegen“, informierte Elsbeth Fröhlich.

Bereits Ende Juli hatten 20 der Frauen eine Busreise in den Spreewald unternommen, zuletzt waren sie im Oktober 2020 zu einer Jubiläumsfeier zusammengekommen. In der Corona-Zeit hatte der Vorstand Weihnachts- und Osterkarten versendet, wie Elsbeth Fröhlich berichtete.

Die Frauen tauschten sich nach langer Zeit in geselliger Runde wieder direkt aus. Quelle: Christian Bark

Wichtig ist es der Gruppe, dass nicht nur das Thema Krebs im Vordergrund steht, sondern sich auch über Alltägliches ausgetauscht werden kann. Dennoch strebt die Gruppe regelmäßig Weiterbildung zum Thema Gesundheit an. „Geplante Fachvorträge von Medizinern und andere Veranstaltungen hatten wegen Corona leider nicht stattfinden können“, sagte Elsbeth Fröhlich. Auch für den Rest des Jahres könne man nur spontan planen.

Sicher ist aber, dass die Frauen am 8. September in Neuhausen bei Pritzwalk zusammenkommen werden. Denn dann muss nach vier Jahren wieder ein neuer Vorstand gewählt werden. Und das war ein Problem, vor das die Gruppe regelmäßig aufs Neue gestellt wird. Denn ohne Vorstand, kann es keine Gruppe geben.

Gruppenvorstand in Wittstock ist zu alt

„Annelie Blocksdorf und ich sind mit 70 eigentlich schon zu alt für den Vorstand“, erklärte Elsbeth Fröhlich. Die langjährige Kassiererin Christa Müller sei sogar schon 73, hier habe der Landes- und Bundesverband aber eine Ausnahme gemacht.

Der persönliche Austausch bei schmackhaften Gerichten stand bei dem Treffen im Vordergrund. Quelle: Christian Bark

Die wird er wohl auch wieder im September bei den zwei anderen Vorstandsmitgliedern machen. „Die 69er-Regel hatten wir vor etwa zehn Jahren mal erlassen, um die Vorstände und damit auch die Gruppen zu verjüngen“, informierte Bundesverbandssprecherin Caroline Mohr im MAZ-Gespräch. Das sei vielerorts gelungen, weshalb die Regel nun bald wieder aufgehoben werden könne.

Hintergrund dabei ist, dass die Gruppen offen für weitere Mitglieder bleiben und sich nicht zu einer Art geschlossenen Freundeskreis entwickeln. Bei Gruppen, die immer offen gewesen sind, habe man aber Ausnahmen zugelassen, wie eben in Wittstock. Um das Ehrenamt zu würdigen und vor dem Hintergrund, dass viele jüngere Krebspatienten heute oft wieder voll nach ihrer Erkrankung arbeiten würden, will der Verband der Sprecherin zufolge die Regel kippen.

Eine von 19 Gruppen in Brandenburg Im Jahr 1993 wurde die Selbsthilfegruppe in Wittstock gegründet.Wenige Jahre später – 1998 – trat sie dem „Landesverband Frauenselbsthilfe nach Krebs“ Berlin-Brandenburg bei. Damit gehört Wittstock zu einer von insgesamt 19 Gruppen in diesem Landesverband.29 Frauen gehören der Gruppe an. Sie hatten und haben alle mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. In der Gruppe können sie sich unter Gleichgesinnten austauschen und gemeinsam Spaß haben. Sie treffen sich in der Regel jeden zweiten Mittwochnachmittag im Monat. Durch die Corona-Krise müssen Treffen nun allerdings spontan geplant werden. Die sogenannte 69er-Regel war vom Bundesverband erlassen worden, um die Vorstände zu verjüngen. Weil das vielerorts geklappt hat, soll die Regel nun schrittweise aufgelöst werden, es gelten jetzt schon Ausnahmen.

Nach dem Corona-Lockdown erwacht laut Caroline Mohr das Gruppenleben gerade erst wieder. Obwohl Treffen vor Ort besonders wichtig seien, habe der Verband seit 2020 die Digitalisierung der Gruppen aber vorangetrieben. „Corona hat uns einen digitalen Schub gegeben“, sagte die Verbandssprecherin.

So habe jede Gruppe aus ihrer Kasse günstig eine Lizenz zur Nutzung des Videokonferenzprogramms „Zoom“ erwerben können. Der Verband habe Schulungen zur Nutzung des Programms angeboten und setze das bis heute fort. Das Onlineforum des Verbands sei nun ebenfalls verstärkt genutzt worden.

Die Überalterung aber auch das Verschwinden von Ortsgruppen ist ein Problem, für die der Verband gemeinsam mit weiteren Partnern Strategien entwickeln will. Digitale Treffen wird es Elsbeth Fröhlich zufolge in Wittstock künftig wohl nicht geben, die Gruppe freue sich aber immer über neue Teilnehmer aus der Region.

Mehr zum Verband und Forum unter: www.frauenselbsthilfe.de.

