Vertreter der Stadt Wittstock legten am Donnerstagvormittag anlässlich des Holocaustgedenktages Kränze am Denkmal für die Opfer des Faschismus im Friedrich-Ebert-Park nieder. Neben Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann waren mit Angelika Noack, Detlef Beuß und Björn Schäfer drei Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung anwesend.

Coronabedingt erfolgte die Kranzniederlegung wie im vergangenen Jahr im kleinen Kreis. Seit 2005 wird der 27. Januar als internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen. Damit wird alljährlich an die mehr als sechs Millionen ermordeten Juden und viele andere Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Gedenken in Wittstock an die Opfer des Holocaust – coronabedingt im kleinen Kreis

Jörg Gehrmann mahnte an: „In der heutigen Zeit ist es wichtig, bei allen Diskussionen um die eigene Unversehrtheit den Blick zurückzuwerfen.“ Aber mit Blick auf jüngste Corona-Demonstrationen in der Stadt unter der Regie der rechtsextremistischen Partei Der III. Weg „mache ich mir Sorgen“, so Gehrmann.

Angelika Noack (l.) und Detlef Beuß erinnerten am Holocaustgedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus und legten einen Kranz im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock nieder. Quelle: Christamaria Ruch

Auch deshalb stehe er am Mahnmal im Friedrich-Ebert-Park und gedenkt der unzähligen Opfer von Krieg und Gewalt. Jörg Gehrmann appelliert Jahr für Jahr, dass die Menschen Frieden halten sollen. Damit hält er weiter am Vermächtnis seines Großvaters fest.

Schulen in Wittstock sollen sich weiter mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen

Angelika Noack erinnerte, dass „es immer weniger Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg gibt und dass die Schulen in der Pflicht stehen, sich mit dieser Zeit bewusst auseinanderzusetzen.“ Dabei verwiest sie auf die aktuelle Gerichtsverhandlung in Brandenburg/ Havel um einen 101-jährigen mutmaßlich ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers in Sachsenhausen. „Einen besseren lebensnahen Unterricht kann es nicht geben“, so Angelika Noack.

Von Christamaria Ruch