Wittstock

Er hatte einen guten Blick für die Natur und arbeitete sehr flink – in zwei Stunden konnte er ein Bild fertigstellen. Diese Fähigkeiten sind von einem Künstler überliefert, der am 18. August 1871 in Wittstock geboren wurde und in diesem Jahr folglich seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte: Georg Marschall.

Das Museum Alte Bischofsburg in Wittstock rückt den talentierten Sohn der Stadt deshalb ab heute verstärkt in den Fokus. In seiner Heimatstadt gibt es bis dato sichtbare Zeugnisse seines Schaffens.

Wittstocks Friesen-Jahn-Körner-Denkmal ist sein Werk

Das wohl bekannteste Werk ist das Friesen-Jahn-Körner-Denkmal von 1913 zur Erinnerung an die Befreiungskriege. Es befindet sich an den Wallanlagen nahe dem Städtischen Gymnasium.

Nicht immer öffentlich zugänglich, aber ähnlich präsent dürfte das imposante Bildmotiv im Großen Saal des Wittstocker Rathauses sein. Es zeigt die Übergabe des Stadtrechts am 13. September 1248. Das heutige Bild geht auf das ursprüngliche Werk von Georg Marschall zurück. Es wurde beim großen Rathausbrand 1954 zerstört. Darüber hinaus verfügt das Museum über einige Bilder von ihm – Landschaftsmotive aus seiner Heimat und seiner späteren Wahlheimat – dem fränkischen Feuchtwangen.

Ein Gemälde von Georg Marschall im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock. Der Maler wurde in Wittstock geboren und wäre am 18. August 2021 150 Jahre alt geworden. Quelle: Björn Wagener

Zu wenige Werke für eine Ausstellung in Wittstock

Zu dem dortigen Museum und dem Heimatverein unterhält das Museum Alte Bischofsburg heute gute Kontakte. „Wir haben leider nicht genügend Exponate von ihm, um eine ganze Ausstellung zu füllen, aber wir werden speziell auf seine Werke hinweisen“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger.

Gezeigt werden neben Bildern auch eine Figur, die Generalmarschall Paul von Hindenburg darstellt. Sie ist ein Modell des im Original einst wohl größten Werkes Marschalls – dem „Eisernen Hindenburg“ nahe der Siegessäule in Berlin.

Der in Wittstock geborene Maler Georg Marschall wäre am 18. August 150 Jahre alt geworden. Er starb 1956. Quelle: Quelle: Museum Wittstock

Riesige Nagelungsfigur in Berlin

Das war im Ersten Weltkrieg eine mehr als zwölf Meter hohe Holzskulptur. Sie diente als sogenannte Nagelungsfigur. Dabei handelt es sich um hölzerne Elemente, in die gegen eine Spende ein Nagel eingeschlagen werden konnte. Der Erlös kam den Soldaten zugute.

Zu jener Zeit war Marschall – nach eigenen Angaben kaiserlicher Hofmaler – auf dem Zenit seiner Karriere angekommen. Zum Dank für die Figur erhielt er eine goldene Medaille: „Dem Schöpfer des Eisernen Hindenburg von der Stadt Berlin.“ Das Original liegt heute im Museum in Feuchtwangen.

Georg Marschall wurde nachgesagt, Werke innerhalb kürzester Zeit fertigstellen zu können. Insbesondere Historien- und Landschaftsbilder wie dieses gehörten zu seinen Arbeiten. Quelle: Björn Wagener

Georg Marschall war der Sohn von Heinrich-Adolf Marschall (1825-1900) und hatte sieben ältere Geschwister. Sein Geburtshaus am Wittstocker Marktplatz gibt es nicht mehr. Dort befindet sich heute die Filiale der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin. Um 1890 ging er nach Berlin. An der Akademie der Künste war er Meisterschüler von Adolph von Menzel und Anton von Werner.

Die gesamte Habe verloren

Nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg verlor er seine gesamte Habe und zog 1943 zunächst nach Dinkelsbühl in Bayern und 1947 schließlich ins nur wenige Kilometer entfernte Feuchtwangen. Dort verstarb er am 26. Januar 1956. Er hinterließ eine Ehefrau, aber keine eigenen Kinder.

Sein älterer Bruder Paul Marschall (1859-1944) ist für Wittstock ebenfalls bedeutsam. Auf ihn geht die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zurück. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen kommen bis heute jeweils sozialen Zwecken in der Stadt zugute.

Von Björn Wagener