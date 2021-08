Wittstock

Wittstock lässt es am letzten Augustwochenende krachen. Die Stadt feiert am Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August, ein großes Stadtfest. Die Besucher erwartet ein Wochenende voller Musik und Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Das Stadtfest hat eigentlich Tradition in Wittstock. Im vergangenen Jahr musste es pandemiebedingt jedoch ausfallen. Dafür wird es in diesem Jahr mit einem ganz neuen Konzept gefeiert.

Gefeiert wird an drei Orten in Wittstock

Erstmals findet es an drei verschiedenen Orten in der historischen Altstadt statt. Damit, so die Hoffnung der Veranstalter, verteilen sich die Besucherströme besser. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann eröffnet das Fest am Samstag, 28. August, um 11 Uhr im Friedrich-

Das Programm Friedrich-Ebert-Park, 28. August: 11 Uhr: Eröffnung des Festes durch Bürgermeister Gehrmann; 11.10 Uhr: Wittstocker Blasorchester; 12.30 Uhr: Skånska Husarsextetten – schwedisches Militärorchester; 14 Uhr: Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg; 16 Uhr: Feuerwehrmusikzug Mirow. Amtshof, 28. August: 18 Uhr: Begrüßung; 18:15 Uhr: Country King – Country-Rock aus Rostock; 20.30 Uhr: Recover – Die Partyband aus Mecklenburg-Vorpommern; 23.30 Uhr: Lasershow. Amtshof, 29. August: 10 Uhr: Wittstocker Blasorchester; 11.30 Uhr: Messingssextetten Desideria – Blasmusik aus Schweden; 13 Uhr: Tetschendorfer Schlossbläser; 14 Uhr: Von Schlager bis Pop, die Coverband Marktplatz: Samstag, 28. August: 11 Uhr bis 22 Uhr: Rummelplatz mit Karussells und Vergnügungen; Sonntag: 10 Uhr bis 20 Uhr: Rummelplatz mit Karussells und Vergnügungen. Es wird noch coronabedingte Einschränkungen geben. Deshalb werden die Besucher gebeten, die Hygieneregeln einzuhalten und sich an den Eingängen registrieren zu lassen.

Ebert-Park. Dort machen verschiedenste Orchester- und Blasmusikformationen den musikalischen Auftakt. Am benachbarten Bahnhof dreht sich unterdessen alles um das Thema Rose. Als Höhepunkt werden dort auch ehemalige Wittstocker Rosenköniginnen erwartet.

Darüber hinaus kann vor Ort die „Rosa Wizoka“ erworben werden. Das ist eine spezielle Rosensorte, die den ursprünglichen Namen Wittstocks trägt. Die Taufe fand Ende Mai 2015 im Beisein von Stargast Dagmar Frederic statt.

Markt wird zum Rummelplatz

Während der Bahnhof im Zeichen der Rose steht, öffnet zeitgleich auf dem Markt der Rummelplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften und anderen Angeboten.

Der dritte Veranstaltungsort ist der Amtshof am Museum. Dort spielen am Abend mehrere Bands zum Tanz auf. Eine Lasershow bildet den Abschluss des ersten Tages kurz vor Mitternacht ab.

Viel Unterhaltung auf dem Amtshof

Am Sonntag, 29. August, können die Besucher bei Kaffee, Kuchen, Bier und Grill der Musik lauschen, die auf der Bühne des Amtshofes gespielt wird, auf dem Markt Runden auf dem Karussell drehen oder der Liebsten eine Rose schießen. „Wir haben uns bemüht, das Fest so zu gestalten, dass für Jung und Alt etwas dabei ist“, sagt Wittstocks Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Impf- oder Teststatus muss nachgewiesen werden

Grundsätzlich gilt: Besucher des Festes müssen an beiden Tagen ihren Impf- oder Teststatus im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nachweisen. Zudem sind Personen, die als genesen gelten, getesteten Personen gleichgestellt. Die Gäste werden an den Eingängen der Veranstaltungsorte daraufhin kontrolliert.

Die Nachweise müssen elektronisch oder in Papierform vorgelegt werden. Außerdem erfolgt vor Ort eine Registrierung, die via Luca-App, Corona-Warn-App oder schriftlich erfolgen kann.

Um möglichst vielen Gästen einen Besuch der Veranstaltungen zu ermöglichen, wird das Testzentrum der Volkssolidarität an diesem Wochenende die Öffnungszeiten erweitern. Die Einrichtung in der Burgstraße 2 ist am Samstag, 28. August, von 9 Uhr bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 29. August, von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Von Björn Wagener