Wittstock

Wittstocks schönster Kreisel hat sein Kleid gewechselt: Kraftfahrer, die am Dosseteich unterwegs sind, grüßt seit Freitagfrüh ein finster drein schauender Kürbis. Denn am Sonntag ist Halloween. Da darf ein bisschen Grusel sein.

Kürbis löste Herbstdeko ab

Die Deko aus einer Holzfaserplatte wurde von Mitarbeitern des Bauhofes selbst gefertigt. Der Kürbis löst damit die Herbstdeko ab. Sie war der Auftakt in der Gestaltung an dieser Stelle. Der Kreisel am Dosseteich ist der einzige in der Stadt, der in dieser Weise dekoriert wird.

Von Björn Wagener