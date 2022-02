Wittstock: Haus Domhof 11 ist Denkmal des Monats

Wittstock

Das Haus von Jens und Silke Brödnow am Domhof 11 in Wittstock ist am Freitag zum 269. „Denkmal des Monats“ der Arbeitsgemeinschaft (AG) der Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg gekürt würden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hier steht genussvolles Wohnen im Vordergrund“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der AG, Annett Jura, die die Würdigung des Objektes vornahm. Dieses Haus passe sehr gut zum Jahresmotto der AG „Kulturgut alte Stadt – Altstadt genießen“.

Private Initiativen sind willkommen in Wittstock

Mit der Plakette „Denkmal des Monats“ sollen vor allem private bauliche Initiativen in den

Das Haus am Domhof 11 in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Mittelpunkt gerückt werden. „Es braucht genau diese besonderen Menschen, die sich in ein Haus verlieben und sagen: ’Ja, das passt zu uns’“, betonte Annett Jura und fügte an: „Herzlichen Glückwunsch, dass Sie so ein tolles Kleinod direkt hier an der Stadtmauer

Die Hauseigentümer Jens und Silke Brödnow. Quelle: Björn Wagener

geschaffen haben. Sie dürfen stolz darauf sein.“ Das Gebäude werde auch in den Jahreskalender 2023, den die AG herausgibt, aufgenommen.

„Als Stadt kann man nur Danke sagen“, so Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Es habe in jüngerer Vergangenheit viele Investitionen in öffentlich genutzte Gebäude gegeben. Dass mit dem Domhof 11 nun ein privates Sanierungsprojekt gewürdigt wird, freue ihn umso mehr. Denn genau diese Initiativen brauche es, um die Altstadt weiter voranzubringen.

Gemütliches Heim auf drei Ebenen in Wittstock

Das Haus – ein Einzeldenkmal – ist heute ein urig-gemütliches Heim auf drei Ebenen mit viel

Blick in die gemütliche Küche des Jahrhunderte alten Hauses von Jens und Silke Brödnow. Quelle: Björn Wagener

sichtbarem Holz. Es verbindet historischen Charme mit modernen Baustandards. Beides in Einklang zu bringen, sei nicht einfach gewesen, sagten die Hauseigentümer am Freitag. Es habe aber eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wittstock und den Genehmigungsbehörden gegeben.

Silke Brödnow war das Haus bei Spaziergängen immer wieder ins Auge gefallen. „Ich fand es einfach schön und wollte es unbedingt haben“, erzählt sie. 2015 kaufte es das Paar schließlich. „Nach einer Planungsphase war 2017 Baubeginn“, blickte Jens Brödnow am Freitag zurück.

Russische Kopeke als Überraschung in Wittstock

Es wurde aufwendig saniert. Dabei gab es einen Überraschungsfund: eine russische Kopeke von 1775.

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren zogen die Brödnows in das 100 Quadratmeter große Haus ein. Wie alt es genau ist, sei nicht bekannt. „1796 wurde es von Ratszimmermeister Johann Joachim Hildebrandt erworben – stand da also schon“, berichtete Jens Brödnow und richtete ein großes Dankeschön an die Stadt Wittstock für deren Unterstützung.

Von Björn Wagener