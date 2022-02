2G plus Gastronomie - 2G plus sorgt für weitere Umsatzeinbrüche bei Gastwirten in Wittstock und Heiligengrabe

Seit drei Wochen gilt beim Restaurantbesuch die 2G-plus-Regel. Nur wer geboostert ist, kommt ohne weitere Auflagen hinein. Doppelt Geimpfte und Genesene müssen noch einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen. So sieht die Bilanz der Gastronomen in Wittstock und Heiligengrabe aus.