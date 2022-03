Wittstock: Hilfstransport für die Ukraine gestartet

Wittstock

Der Hilfstransport aus Wittstock für die Ukraine machte sich am Mittwochfrüh um 7.30 Uhr auf den Weg. Kenny Lippert aus Wittstock und Tino Heese aus Blumenthal starteten mit einem Transporter samt Anhänger voller nützlicher Dinge, die den

Menschen im Kriegsgebiet helfen sollen. Zunächst ging es aber nach Berlin, wo noch „Medikamente im Wert von 10.000 Euro von einem befreundeten Unternehmen“ geladen werden sollten, wie Kenny Lippert kurz der Abfahrt berichtete. Danach machten sie sich auf den Weg zu ihrem eigentlichen Ziel: die polnisch-ukrainische Grenze.

Spenden wurden auf dem Marktplatz Wittstock angenommen

Damit die Ladeflächen möglichst voll werden, waren am Dienstagnachmittag die Wittstocker

Daniel Müller liefert am Dienstag Hilfsgüter für die Ukraine auf dem Marktplatz in Wittstock ab. Quelle: Björn Wagener

aufgerufen, Sachspenden zum Marktplatz zu bringen, wo sie direkt verstaut wurden. Und die Leute ließen sich nicht lange bitten. Immer wieder kamen Menschen mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß dorthin, um gut gefüllte Kisten abzugeben – von Decken oder Zahnpasta und Zahnbürsten über Konserven, Lebensmittel, Getränke bis zu Duschgel, Babybrei, Trockenmilch oder Feuchttücher. Ein Mann spendete sogar eine neue Kettensäge. „Die kann man notfalls auch zur Verteidigung nutzen“, meinte er.

„Wir waren gerade noch bei Rossmann drüben und geben es gleich hier ab – Hygieneartikel, Zahnpasta, Zahnbürsten“, berichteten Karin Pilz und Michael Gabriele.

Wittstockerin: Es ist gruselig, was da gerade passiert

Dass sie helfen wollen, sei sofort klar gewesen. „Es ist ja gruselig, was da gerade passiert. Auch für die Kinder ist es schlimm“, sagt Karin Pilz.

Ähnlich sahen das alle Helfer, die am Dienstag Dinge am Transporter abgaben – unter

Gespendete Konserven für die Ukraine. Quelle: Björn Wagener

anderem auch Waldtraud Piel. Sie ist fassungslos über das, was die Menschen in der Ukraine jetzt erleben müssen. „Ich wollte erst Geld spenden, aber dann hörte ich von diesem Hilfstransport“, sagte sie. Besonders viel auszuladen hatte Daniel Müller – jede Menge Umzugskisten voller Hilfsgüter. Er war mit einem Anhänger vor Ort.

Kenny Lippert (vorn) und Tino Heese wollen am Mittwochabend ihr Ziel erreichen. Quelle: Björn Wagener

„Das ist alles von Freunden, der Familie oder der Firma“, sagte er, als er die Kisten nach und nach Richtung Annahme trug. Dort nahm Björn Schäfer die Sachen entgegen, verschaffte sich einen Überblick und half eventuell beim sicheren Verpacken, falls das noch nicht geschehen war.

Pfarrer Hans-Christoph Schütt brachte nicht nur Sachen zur Annahmestelle – er half auch mit zusätzlichen Umzugskartons aus. Bernd Viesteg von der Löwenapotheke brachte Medikamente und medizinische Hilfsmittel wie Mullbinden und Spritzen.

Weitere Spenden am Kaufland Wittstock geladen

Nach der Aktion auf dem Marktplatz wurden am Abend am Kaufland in Wittstock noch weitere Spenden aufgenommen. Der Supermarkt hatte sich mit Waren im Wert von 200 Euro beteiligt. Außerdem kamen 500 Euro von der Stadt Wittstock, die ebenfalls noch für Hilfsgüter ausgegeben werden konnten.

Kenny Lippert freute sich über die große Spendenbereitschaft der Wittstocker und dankt allen, die sich beteiligt haben.

Zusammen mit den Medikamenten und einigen weiteren Hilfsgütern aus Berlin wurde das Transportgespann voll. Die knapp 1000 Kilometer wollen die beiden Fahrer noch am Mittwoch zurücklegen, abladen und in Polen übernachten. Am Donnerstag soll es dann wieder Richtung Heimat gehen.

Von Björn Wagener