Wittstock

Die nächste große Impfaktion zum Schutz vor dem Corona-Virus steht in Wittstock bevor. Sie findet am Samstag, 22. Januar, in der Stadthalle in der Ringstraße statt. Initiiert wird die Aktion von der Stadtverwaltung Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe.

Angesprochen sind Menschen aus Wittstock und den Ortsteilen und der Gemeinde Heiligengrabe ab einem Alter von 18 Jahren. Sie können sich an diesem Tag ihre Booster-Impfung abholen. Es sind aber auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. Es wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht. Das teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert mit.

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen in Wittstock

Um Wartezeiten zu vermeiden, sind die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Termine können ab Dienstag, 11. Januar, telefonisch über die unten angegebene Corona-Hotline vereinbart werden. Die Hotline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr besetzt. Bei der Terminvergabe erhalten die Impfwilligen weitere Details zum Termin.

Auch dieses Angebot soll die Wittstocker Hausärzte entlasten. Bei ihnen herrscht noch immer eine starke Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen. Deshalb gab es jüngerer Vergangenheit bereits ähnliche Impftermine – etwa am 27. November vergangenen Jahres in der Stadthalle und zuletzt am 7. Januar in kleinerem Rahmen im Bahnhofsgebäude.

Für diesen Tag waren 166 Termine vereinbart worden, die von den Impfwilligen pünktlich eingehalten wurden, berichtet Ärztin Linda Piskol. Sie lobt die kurzfristige und dennoch reibungslose Organisation durch die Stadt Wittstock. „Wir konnten den gesamten vorhandenen Impfstoff verbrauchen.“

Weitere Impfangebote in Wittstock

Neben dieser Impfaktion gibt es in Wittstock beim DRK in der Ackerstraße 14 folgende Impfangebote: dienstags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Spezielle Impfangebote für Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es dort am Mittwoch, 12. Januar, sowie 19. Januar, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Nähere Infos sind unter www.ostprignitz-ruppin.de nachzulesen.

Impftermine für den 22. Januar können ab Dienstag, 11. Januar, unter folgender Corona-Hotline der Stadt Wittstock vereinbart werden: 03394/42 99 00.

Von Björn Wagener