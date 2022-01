Maulbeerwalde/Freyenstein

Zwei große Bauprojekte stehen in Maulbeerwalde und Freyenstein bevor. Umgesetzt werden sie vom Wasser- und Abwasserverband Wittstock (WAV). Dessen Geschäftsführer Andy Thierbach erklärt, was geplant ist.

In Maulbeerwalde wird das dortige Wasserwerk saniert. Es geht um die Erneuerung der Wasseraufbereitung und Pumpentechnik. Das Vorhaben wird sich auf zwei Bauabschnitte verteilen und bis ins Jahr 2023 ziehen.

Neue Wasserspeicher für ausreichende Versorgung im Notfall

Dazu gehört auch die Installation von zwei sogenannten Reinwasserbehältern – also Wasserspeichern. Sie sollen die Versorgungssituation verbessern. Denn zurzeit gehe alles Wasser, das produziert wird, direkt ins Netz.

Die Speicher sollen dafür sorgen, dass auch bei sehr hohen Wasserentnahmen – etwa bei Feuerwehreinsätzen – immer genügend Wasser zur Verfügung steht.

Das Wasserwerk Maulbeerwalde übernahm der WAV ab 2019 vom ehemaligen Eigenbetrieb Wasser-Abwasser Heiligengrabe, der damals in den WAV aufging. Insgesamt 1,2 Millionen Euro werde der Verband über zwei Jahre hinweg in die Sanierung investieren, so Andy Thierbach.

Wasserwerk in Maulbeerwalde hilft bei Notversorgung in Wittstock

Das Wasserwerk in Maulbeerwalde ist das zweitgrößte seiner Art im Versorgungsgebiet des WAV und strategisch wichtig. Es produziert jährlich rund 140.000 Kubikmeter Trinkwasser und versorgt die Orte Maulbeerwalde, Blesendorf, Könkendorf, Wilmersdorf und Heiligengrabe mit dem Gewerbegebiet – und damit auch Swiss Krono, den größten produzierenden Arbeitgeber in der Region.

Das Wasserwerk in Maulbeerwalde ermöglicht zudem eine Notversorgung in Wittstock, wenn es im dortigen Wasserwerk einmal eine Havarie geben sollte. „Das Wasser käme dann zwar mit weniger Druck aus der Leitung, aber es käme an“, so Andy Thierbach.

Er sieht das als eine gute und ausreichende Lösung. Ansonsten müsste eine Druckerhöhungsstation gebaut werden, die nur im Havariefall zum Einsatz käme. Das sei nicht nötig. Zudem könnte Wittstock im Notfall auch über das Wasserwerk in Wulfersdorf versorgt werden.

Das zweite große Bauvorhaben betrifft die Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung in diesem Jahr in weiten Teilen der Stadt Freyenstein. Sie ist ein Schwerpunkt bei Rohrbrüchen – sieben- bis neunmal jährlich komme es dazu, so Andy Thierbach. 56 Hausanschlüsse werden erneuert.

Das Leitungssystem sei überaltert. Ähnlich sah es bis zum vergangenen Jahr auch in Dranse aus. Dann wurde die Hauptleitung dort erneuert. In Freyenstein komme es vor, dass Steine an Leitungen reiben und langfristig Schäden verursachen.

Die Trinkwasserleitung in Dranse wurde im vergangenen Jahr erneuert. Dort war es zuvor häufig zu Rohrbrüchen gekommen. Quelle: Björn Wagener/Archiv

Hinzu komme ein mitunter problematischer Verlauf von Leitungen. Sie führen hinter Gebäude oder auch unter Garagen entlang und sind im Schadensfall kaum zu erreichen. Alte Leitungen auf dem Gelände des Archäologischen Parks sollen ebenfalls außer Betrieb genommen werden.

Erneuerung der Trinkwasserleitungen in mehreren Abschnitten

Im Frühjahr ist eine Infoveranstaltung zum Thema geplant. Es habe bereits Vor-Ort-Termine bei den Grundstücksbesitzern gegeben, um zu klären, wie die Leitung im Einzelfall am besten geführt werden kann.

Es werde vier Bauabschnitte geben. Der WAV verlegt die Hauptleitung; die Grundstückseigentümer übernehmen die Kosten für den Abschnitt von dort bis zur eigenen Wasseruhr. Rund 2500 Euro seien dafür einzuplanen, wobei die Summen im Einzelfall variieren.

„Es gab 2021 Kostensteigerungen beim Material für Trinkwasserleitungen von 60 Prozent“, sagt Thierbach. Die Kosten hängen aber auch davon ab, auf welcher Straßenseite die Leitung verlegt wird. Muss die Fahrbahn unterquert werden, kann es teurer werden. Deshalb werde die Leitung möglichst dort verlegt, wo sich die meisten Hausanschlüsse befinden.

Der WAV investiert in diesem Jahr 768.000 Euro ins Leitungsnetz im Trinkwasserbereich und 746.000 Euro in Wasserwerktechnik. Im Bereich Abwasser beginnen in diesem Jahr Kanalbauarbeiten in der Rosenplansiedlung in Wittstock. Sie werden sich bis 2024 erstrecken. Darüber hinaus gebe es viele kleinere Investitionen – unter anderem in die Kläranlage Wittstock.

Von Björn Wagener