Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr meldete ein Zeuge in Wittstock, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof in der Pritzwalker Straße Steine aus dem Gleisbett genommen und auf einen Unterstand geworfen haben.

Jugendliche werfen Steine auf Unterstand – Polizei stellt zwei 15-Jährige

Hierbei gingen die Scheiben des Unterstandes zu Bruch. Zwei der Jugendlichen konnten von dem Zeugen namentlich benannt werden. Bei den beiden handelt es sich um zwei 15-Jährige aus Wittstocker beziehungsweise der unmittelbaren Umgebung.

Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Eingriffs in den Bahnschienenverkehr und der Sachbeschädigung übernommen.

