Wittstock

Die Musik ist soeben verklungen – Die Mädchen der Tanzgruppen Fünkchen und Funken des Wittstocker Carnevalclubs (WCC) haben gezeigt, was sie schon können. „Es fehlt die Spannung. Tanzt die Bewegungen aus. Übertreibt es mal richtig“, sagt Manuela Hadler und tanzt einen Bewegungsablauf vor, um den Unterschied zu zeigen.

Dann wird weiter geübt. Auch ganz neue Schritte kommen ins Spiel und werden sogleich ausprobiert. Manuela Hadler tanzt sie vor. Im Zusammenspiel mit Trainerin Lea Grubetzky und Angelika Wagner, der Vorstandsvorsitzenden des WCC, entwickeln sich so buchstäblich Schritt für Schritt ganz neue Möglichkeiten.

Neue Schritte im Repertoire

Wenn der Wittstocker Carnevalclub Ende Februar kommenden Jahres wieder zum Kinderkarneval einlädt, werden die jungen Tänzerinnen so manchen neuen Schritt draufhaben. Denn zurzeit weht ein frischer Wind beim Training. Manuela Hadler vom Karnevalverband Mark Brandenburg (KVMB) unterstützt die Wittstocker noch bis Jahresende.

Training der Fünkchen und Funken des Wittstocker Carnevalclubs (WCC) in der Sporthalle am Gymnasium. Quelle: Björn Wagener

Möglich macht das eine Förderung, die der WCC derzeit vom KVMB erhält. Dabei geht es nicht um Geld, sondern um praktische Unterstützung. Der KVMB ist ein Regionalverband, dem 23 Karnevalsvereine mit insgesamt rund 2500 Aktiven angehören. 2019 stellte er in Falkensee sogar einen Weltrekord auf, indem er 111 Gardetänzerinnen und -tänzer gleichzeitig auf die Bühne brachte.

Eine ähnliche Förderung wie sie Wittstock erhält, könnten auch andere Karnevalsvereine bekommen, wenn sie sie anfordern, sagt KVMB-Präsident Steffen Dammann. Der KVMB biete zudem Workshops für Tanz und Gesang an.

Präsidentin des Lehniner Karnevalsvereins

Manuela Hadler ist Präsidentin des Lehniner Carnevalsvereins. Alle zwei bis drei Wochen macht sich die 37-Jährige auf den Weg nach Wittstock, um hier dem Tanztraining mit ihrer jahrelangen Erfahrung neue Impulse zu geben – neben den Trainingsaufgaben, die sie im heimischen Verein hat. In Wittstock fügt sie sich sanft in den Ablauf ein, gibt Hinweise, macht Vorschläge, tanzt vor.

Gruppenbild beim Training der Fünkchen und Funken des Wittstocker Carnevalclubs (WCC) mit Manuela Hadler (r.) vom Karnevalsverband Mark Brandenburg (KVMB). Quelle: Björn Wagener

Angelika Wagner ist froh über diese Hilfe. Sie sieht sie als einen „Fortschritt“ für den Verein. Die Kinder lernen neue Tanzschritte. Es ist eben „mal etwas anderes“ für sie.

Die Corona-Krise hat den WCC schwer getroffen. Es habe einen merklichen Verlust an Mitgliedern gegeben. Laut Präsident Egbert Schröder gehören dem WCC aktuell 30 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren an.

Corona ließ das Training ausfallen

Das Casting im vergangenen Jahr war zwar erfolgreich, aber die folgende Corona-Zeit sorgte dafür, dass viele interessierte Kinder doch wieder absprangen, weil nicht trainiert werden konnte. Aktuell wird die Polthier-Turnhalle als Übungsort genutzt – jeweils donnerstags ab 16.30 Uhr. Die Karnevalisten sind der Stadt dankbar für diese Möglichkeit.

Samstags steht die Halle dafür jedoch nicht zur Verfügung. Deshalb findet die Trainingseinheit an diesem Tag mit Manuela Hadler in der Halle am Gymnasium statt. Die Funken und Fünkchen – Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren – üben dort gemeinsam.

Die Blaue Garde gibt es nicht mehr

Die Blaue Garde, der Tänzerinnen über 18 Jahren angehören, gibt es im WCC nicht mehr. Aus der Gruppe sei nur eine einzige Tänzerin übrig, sagt Angelika Wagner. Die Tanzgruppen müssten ganz neu aufgestellt werden. „Uns fehlen im WCC vor allem Leute zwischen 20 und 40 Jahren, die auch die Vereinsleitung übernehmen könnten.“

Aufgrund dieser schwierigen Situation gibt es in der bevorstehenden Saison auch keine Karnevalsveranstaltung für Erwachsene. Der Kinderkarneval findet am 27. Februar in der Stadthalle statt.

Treffen der Prignitzer Karnevalsvereine

Darüber hinaus ist jedoch ein Treffen der Interessengemeinschaft der Prignitzer Karnevalsvereine am 5. März 2022 in der Wittstocker Stadthalle geplant. Mit dabei: Die Karnevalisten aus Meyenburg, Berge, Lenzen, Lanz, Karstädt, Barenthin, Reetz und Wittstock. Die Veranstaltungen finden unter den dann jeweils gültigen Corona-Bedingungen statt.

Aber zunächst einmal lädt der Wittstocker Carnevalclub (WCC) für den 11.11. um 11.11 Uhr zur traditionellen Schlüsselübergabe am Rathaus ein. Mit einer „etwas verrückten“ Aktion wollen sich die Narren den Rathausschlüssel vom Bürgermeister holen und in die neue Karnevalssaison starten. Das kündigt WCC-Präsident Egbert Schröder an – ohne weiter ins Detail zu gehen. An diesem Tag werde auch das Prinzenpaar der bevorstehenden Karneval-Saison mit von der Partie sein.

Kinderprinzenpaar wird noch gesucht

Indes werde noch immer ein Kinder-Prinzenpaar gesucht. Es soll ebenfalls beim Karneval-Auftakt am 11.11. dabei sein. Die Kostüme stellt der WCC zur Verfügung. Interessenten können sich melden unter Tel.: 0172/3 29 26 60 oder 03394/44 56 46.

Von Björn Wagener