Wittstock

Die Silvesterknallerei fällt in diesem Jahr erneut aus. Raketen, Böller und Feuerwerk sind zum Jahreswechsel verboten. Darauf hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern am Donnerstag verständigt. So sollen Menschenansammlungen und damit mögliche Übertragungsherde für das Coronavirus vermieden werden.

Feuerwerk: Einnahmequelle fällt in Wittstock weg

Für die Händler von Pyrotechnik fällt damit eine Einnahmequelle weg. „Das ist schon ein Einschnitt. Jedes Stück macht etwas aus. Und wenn etwas wegbricht, dann ist das nicht gut“, sagt Bernd Kleine, Inhaber des Edeka-Marktes in Wittstock.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Markt habe sich in diesem Jahr schon frühzeitig eine Palette Feuerwerk im Wert von rund 6000 Euro anliefern lassen. „Wir haben sie gar nicht erst ausgepackt. Sie muss nun wieder abgeholt werden“, so Kleine.

Volker Weiß, Leiter des Rewe-Marktes in Wittstock, ist ebenfalls nicht erfreut über das Verkaufsverbot. Der entgehende Gewinn sei aber zu verschmerzen. Im Verhältnis zum Jahresumsatz fielen die Einnahmen aus dem Geschäft mit dem Feuerwerk kaum ins Gewicht, sagt er.

Böllerverbot kommt in Wittstock nicht überraschend

Ganz überraschend kommt das Verbot für ihn ohnehin nicht: „Es war ja schon im vergangenen Jahr so, dass einige Kommunen die Silvesterknallerei aus Klimaschutzgründen ablehnten.“ Deshalb geht Volker Weiß davon aus, dass Silvesterknallerei in Zukunft generell eine kleinere Rolle spielen wird als bisher, vor allem im privaten Bereich. „Der Trend geht weg vom privaten Feuerwerk. Darauf müssen sich die Verkaufsstellen wohl einstellen.“

Ob es im Rewe-Markt in diesem Jahr zumindest noch Tischfeuerwerk geben wird, sei noch nicht klar. Es komme darauf an, ob es separat geliefert werden kann. Bislang sei es so gewesen, dass Tischfeuerwerk zusammen mit den anderen Feuerwerkskörpern geliefert wurde. Zumindest Wunderkerzen seien aber immer im Angebot.

Von Björn Wagener