Wittstock/Kemnitz

Am Samstagmorgen meldeten Zeugen bei der Polizei, dass ein Kleintransporter Schlangenlinien in der Perleberger Straße fuhr und schließlich in einer Einfahrt anhielt. Dem Auto sei dann ein augenscheinlich alkoholisierter junger Mann entstiegen, der das Fahrzeug erst abschloss und sich dann zu Fuß entfernte.

Betrunkener fällt mehrfach beim Gehen hin

Dabei kam er mehrfach zu Fall, wie die Zeugen weiter angaben. Die herbeigerufenen Beamten konnten ihn nicht mehr in der Nähe seines Fahrzeuges antreffen.

Das Auto wies starke Beschädigungen auf, unter anderem fehlte an einem Rad der Reifen und die Felge war stark deformiert. Anhand von Schleifspuren auf der Fahrbahn konnte die vorherige Fahrstrecke bis in die Dorfstraße in der Ortschaft Kemnitz (Prignitz) zurückverfolgt werden.

Spur der Verwüstung von Kemnitz bis nach Wittstock

Dort war das Auto augenscheinlich auf einer Verkehrsinsel mit dem Bordstein kollidiert, was die Schäden am Rad zur Folge hatte. Laut Spurenlage fuhr der Pkw dann weiter auf der B 189 Richtung Wittstock, kam zwischen Kemnitz und Heiligengrabe nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Dann fuhr er weiter nach Wittstock, wo er schließlich anhielt.

Es handelt sich um ein Firmenfahrzeug, so dass die Identität des Fahrers nicht ermittelt werden konnte. Der Wagen wurde zu Beweiszwecken sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen der Alkoholfahrt

Die Polizei bittet Bürger, die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können, sich zu melden. Der Mann wurde als jung, mit kurzen Haaren, bekleidet mit heller Jeans und grauem Kapuzenpullover, beschrieben.

Kontakt unter Telefon 03394/42 30.

Von MAZonline