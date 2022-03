Wittstock

Kokelnde Kinder haben am Sonntag gegen 17 Uhr in einem Wittstocker Ortsteil einen Strohmiete in Brand gesetzt. Als die drei Jungen, die zwischen neun und elf Jahre alt sind, bemerkten, dass ein Ballen Feuer gefangen hatten, versuchten sie Hilfe zu holen.

Ein Zeuge rief dann die Feuerwehr. Deren schnelles Eingreifen verhinderte, dass sich das Feuer auf die anderen 300 Strohballen ausbreiten konnte, sondern nur drei Ballen den Flammen zum Opfer fielen.

Der Eigentümer der Strohmiete verzichtete auf eine Strafanzeige, da die Kinder geständig waren und bereits für weitere erzieherische Maßnahmen an ihre Eltern übergeben worden waren. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Von MAZ-online