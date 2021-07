Wittstock

Große Freude herrschte am Dienstagmorgen bei den Kindern der Kita Waldring in Wittstock. Denn Ralf Reinhardt, Landrat von Ostprignitz-Ruppin, schaute vorbei, um den Mädchen und Jungen zu ihrem Sieg bei der diesjährigen Kita-Olympiade, die seit vielen Jahren vom Kreissportbund Ostprignitz-Ruppin (KSB OPR) für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis organisiert wird, zu gratulieren.

Pokal und Spielbälle für Kita-Kinder

Im Gepäck hatte der Landrat nicht nur den Pokal für die siegreiche Kita Waldring, sondern auch viele Spielbälle als weitere Preise für die Kinder. 16 von ihnen hatten an den Wettkämpfen, bei denen sich alles um den Spaß an der Bewegung dreht, teilgenommen. Auch von der Kreissparkasse Ostprignitz-Ruppin, die Partner des Kreissportbundes OPR ist, gab es weitere Präsente für die Sieger.

Die Kita Waldring darf sich bald „Bewegungskita“ nennen. Sie gehört dann zu einer Gruppe von fünf Kitas in OPR, die dieses Zertifikat bereits besitzen. Quelle: Pressestelle LK OPR/ Alexander von Uleniecki

Insgesamt waren in diesem Jahr 21 Kitas mit rund 400 Kindern im gesamten Landkreis bei der Kita-Olympiade an den Start gegangen. In 2020 musste die beliebte Veranstaltung noch coronabedingt abgesagt werden. Damit das nicht auch in diesem Jahr passiert, war vom Kreissportbund OPR ein neues, dezentrales Konzept für die Kita-Olympiade erstellt worden: So traten früher die Kitas erstmal in regionalen Vorrunden gegeneinander an.

Kein zentrales Finale wegen Corona

In Neuruppin gab es dann stets das große Finale mit den regionalen Siegern. Mit dem neuen, coronabedingten Konzept besuchte jetzt der Kreissportbund die jeweiligen Kitas. Dadurch ergab sich ein weiterer Vorteil, denn bisher lag die Teilnehmerzahl bei zehn Kindern pro Team. Jetzt aber konnten mehr Kinder mitmachen, denn am Ende zählte der Durchschnitt der bei den einzelnen Disziplinen erzielten Punkte oder Zeiten. Seit Anfang Juni war der Kreissportbund im gesamten Landkreis unterwegs, um bei den Kindern mit der Kita-Olympiade die Freude an Bewegung zu wecken.

Platz 2 nach Heiligengrabe – Platz 3 nach Lögow

Von den teilnehmenden Kitas belegte bei der diesjährigen Kita-Olympiade nach der siegreichen Wittstocker Kita Waldring, das „Haus der kleinen Strolche“ in Heiligengrabe den zweiten Platz. Auf Platz drei folgt die Kita Krümelkiste aus Lögow.

Die Sieger-Kita aus Wittstock soll zudem laut Auskunft des Kreissportbundes OPR noch in diesem Jahr das Zertifikat als Bewegungskita erhalten. Dann gibt es sogar schon fünf solch zertifizierter Kindertageseinrichtungen im Ostprignitz-Ruppin – womit der Landkreis dann den Spitzenplatz in Brandenburg einnimmt. Bisher dürfen sich bereits das Lindower Kinderland, die Fontane Knirpse in Neuruppin, die Kita Regenbogen in Wusterhausen sowie das „Haus der kleinen Strolche“ in Heiligengrabe als Bewegungskita bezeichnen.

