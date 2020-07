Wittstock

Die Kois – eine japanische Karpfenart – in der Anlage in der Röbeler Vorstadt in Wittstock sind ein bunter Hingucker für Spaziergänger und Anwohner. Zurzeit sind einige der rund 70 Fische jedoch krank. Das zeigt sich daran, dass die betroffenen Exemplare rote Flecke bekamen.

Das Problem fiel sowohl Mitarbeitern der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV), die sich um die Pflege des Areals kümmern, als auch Passanten auf. In einer E-Mail an die GWV beschwert sich eine Frau in scharfem Ton und mit Verweis auf das Tierschutzgesetz, dass schnellstens gehandelt werden müsse.

Fachmann zu Rate gezogen

Um der Sache auf den Grund zu gehen, brauchte es fachlichen Rat.

Die Anlage ist in einem sehr guten Zustand. Das bestätigt Fachmann Thomas Eichhorn. Quelle: Björn Wagener

Dafür wurde Diplom-Fischwirt Thomas Eichhorn hinzugezogen. Er schaute sich die Anlage an, prüfte die Wasserqualität und alle anderen Parameter rund um die Haltungsbedingungen. Sein Urteil: „Die Anlage ist in einem technisch und optisch sehr guten Zustand, und auch die Wasserqualität ist im grünen Bereich.“

Woran also leiden die Fische? Die Ursache führt der Fachmann unter anderem auf die klimatischen Bedingungen zurück – konkret auf einen zu warmen Winter. Bleibt die Wassertemperatur auch in der eigentlich kalten Jahreszeit zu hoch, sind die Fische weiterhin aktiv, statt in Winterstarre zu verharren. Dadurch aber verlieren sie zu schnell ihre Fettreserven. Auf diese Weise verbrauchen sie so viel Energie, dass ihr Immunsystem im Frühjahr geschwächt ist. Das wiederum macht sie anfällig für Parasiten und Bakterien.

Bakterien haben leichtes Spiel

Die Folge kann – wie in diesem Fall – eine bakterielle Sekundärinfektion sein. „Das heißt, Bakterien, die ohnehin immer da sind, haben es dann leichter und können Krankheiten auslösen“, sagt Thomas Eichhorn. „Der Lebensraum Wasser ist äußerst sensibel. Veränderungen übertragen sich direkt auf die Fische.“

„Die Kois sind sozusagen Opfer des Klimawandels“, fasst GWV-Geschäftsführer Hans-Jörg Löther zusammen. Doch den Tieren kann geholfen werden. Sie bekommen jetzt mehr Futter. Die Menge ist ihrem Bedarf ständig abgepasst. Es ist eine Spezialmischung, die ihnen Kraft gibt. Außerdem habe die GWV vereinbart, dass Fischexperte Thomas Eichhorn ab jetzt jeden Monat einmal die Anlage in Augenschein nimmt, so dass gegebenenfalls rasch reagiert werden kann, sollten bestimmte Bedingungen nachzubessern sein.

Krähen attackieren Fische

Doch in der Natur lässt sich nicht an allen Stellschrauben drehen. So berichtet Hans-Jörg-Löther, dass es vorgekommen sei, dass Krähen Fische attackierten, während sie an der Oberfläche schwammen. Die gute Nachricht: Die Koi hätten bereits für Nachwuchs gesorgt.

Die Teichanlage ist eine von drei tierischen Highlights in der Röbeler Vorstadt, die zum Verweilen einladen. Zuletzt hinzu kam eine Voliere mit verschiedenen Ziervögeln, die sich gut ins Umfeld eingefügt habe. „Es wurden Arten gewählt die nicht zu laut singen und womöglich zu einer Belastung werden könnten“, so Hans-Jörg Löther. Dass sich die Vögel wohl fühlen, zeige sich daran, dass Jungtiere groß gezogen werden. Nur ab und an komme es vor, dass ein Vogel durch den Maschendraht entwischt und eingefangen werden muss.

Neue Enten für den Teich

Die zweite Teichanlage im Wohngebiet ist mit Mandarin- und Brautenten bestückt. Ursprünglich waren es je zwei Pärchen. Der Mandarinenten-Erpel fiel aber offenbar einem tierischen Räuber zum Opfer. „Aber wir werden für Ersatz sorgen“, kündigt Geschäftsführer Löther an. Ein weiteres Entenpärchen und ein Erpel sollen die Anlage demnächst komplettieren.

