Wittstock

Das 16. Türchen des Lebendigen Adventskalenders in Wittstock lockte am Donnerstagabend in die Röbeler Vorstadt. Am Quartierstreff las Ilka Karp amüsante Weihnachtsgeschichten, etwa von der Online-Omi Renate Bergmann.

Für festliche Klänge sorgten die Tetschendorfer Schlossbläser. Sie gaben Weihnachtslieder vor dem Treff zum Besten. Für Besucher gab es Schnittchen, Gebäck und Heißgetränke.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es hat auf jeden Fall wieder viel Freude gemacht, dabei gewesen zu sein“, sagte Anwohnerin Karin Krause, die bei der Versorgung mitgeholfen hatte.

Ilka Karp las amüsante Weihnachtsgeschichten. Quelle: Privat

Der Lebendige Adventskalender findet mittlerweile zum vierten Mal in Wittstock statt.

Am Montag, 20. Dezember, locken Lieder zur Weihnachtszeit in das Café Lichtblick in der Königstraße 32. Mit Musik der Gitarrengruppe, Kuchen und Kinderpunsch soll dort von 14 bis 17 Uhr ein gemütlicher Nachmittag stattfinden.

Von Christian Bark