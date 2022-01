Wittstock

Detlef Schulz aus Wittstock ist auf der ganzen Welt zu Hause. „Was ich tue, kann ich überall machen“, sagt der Künstler. So hat er bereits in vielen Ländern gearbeitet – unter anderem der Türkei, Italien, Portugal, Frankreich, Indien oder Mexiko.

Skulpturen, Reliefs, Leuchtreliefs, Möbelstücke und andere Form gewordene kreative Einfälle aus unterschiedlichsten Materialien finden sich auf Firmengeländen ebenso wie auf privaten Grundstücken oder Häusern im In-und Ausland.

Auch der „Himmelswächter“ auf dem Gelände des Dosseparks in Wittstock ist von Detlef Schulz. Erst kürzlich hat er die hölzerne Sitzbank am Bohnekamp zur Erinnerung an die verstorbene Künstlerin Rita Thiele hergestellt.

Sofas aus Koffern von Detlef Schulz aus Wittstock

Eine seiner auffälligsten Arbeiten entstand für eine international agierende Firma. Es ging dabei um große Sofas aus Koffern. Etwa 20 Stück dieser Exemplare wurden als Blickfänge in Shopping-Malls in ganz Europa aufgestellt.

Kunstwerk aus Koffern, das Detlef Schulz aus Wittstock geschaffen hat. Quelle: Privat

Die Koffer waren zuvor mit Hartschaum gefüllt und dann auf Metallgestelle geschraubt worden. „Da konnte man gut drauf sitzen“, sagt Detlef Schulz. Die Sache war relativ schnell erledigt. Es brauchte nur etwa zwei Wochen. Wenn größere Stückzahlen geliefert werden müssen, baut er nur das Muster selbst. Handwerker liefern nach diesem Vorbild alle anderen Exemplare.

Große Auftraggeber seien gut organisiert – ein Vorteil. Andererseits werde gerade von ihnen eine verspätete Fertigstellung nicht akzeptiert. In der Planungsphase für Projekte kann es auch mal äußerst kurzfristig hergehen. „Es ist möglich, dass jemand anruft und sagt, ’komm’ mal morgen zu uns ins Büro’“, erzählt Detlef Schulz.

Detlef Schulz’ Motto: Einfach machen, nicht lange überlegen

Für ihn ist das kein Problem. Spontaneität ist beinahe ein Markenzeichen des 57-Jährigen. Sein Motto: „Einfach machen, nicht zu lange überlegen. Es ergeben sich dann immer Lösungen. Sie liegen sozusagen am Wegesrand. Viele suchen ein Haar in der Suppe, wo gar keines ist“, sagt Detlef Schulz. Er sei mit dieser Lebenseinstellung immer gut gefahren und erzählt von Beziehungen und Freundschaften in Ländern auf der ganzen Welt.

Ein Kunstwerk von Detlef Schulz aus Wittstock. Quelle: Björn Wagener

In anderen Ländern sei künstlerische Arbeit oft höher angesehen als in der Heimat – in Italien etwa. „Dort herrscht ein großes Verständnis für Kreativität und Ästhetik, Kunst und Kultur. Hier hört man immer zuerst, das etwas nicht geht.“ Zudem seien die Leute andernorts „super freundlich und aufmerksam“.

Das spürt er auch, als er an einem Künstlercamp in Indien teilnimmt, gesponsert von einer Textilfabrik. Dort erlebt er auch die Boom-City Hyderabad. Die Armut in den Straßen nimmt der Künstler sehr wohl wahr, „aber ich sehe dort eher glückliche Gesichter als hier.“

Steinmetz in Wittstock gelernt

Detlef Schulz wurde in Wittstock geboren und absolvierte eine Ausbildung zum Steinmetz. Mit 21 reiste er ganz offiziell nach Westberlin aus. „Ich war zuvor in der jungen Gemeinde und der Kirche aktiv. Wir haben immer irgendwas angestellt. Die waren wahrscheinlich froh, dass sie mich los waren“, erinnert er sich. Im Januar 1986 stand er also vor einem Neuanfang im Westen. „Da hab’ ich mir gesagt, ab jetzt mache ich nur noch das, was ich machen will.“

Er kostet die Freiheit aus, ist in verschiedensten Ländern unterwegs. Es ist eine prägende Zeit, in der sich seine Lebenseinstellung verfestigt: „Wenn man vorher zu sehr zweifelt, bremst man sich nur selbst aus.“ Als er in der Türkei einen Auftrag von einem Hotel bekommt, wohnt er auch gleich dort.

Künstler Detlef Schulz aus Wittstock mit einer langen Kettensäge in seiner Werkstatt. Quelle: Björn Wagener

Als einmal seine Säge kaputtgeht und das Ersatzteil nicht schnell genug zu bekommen ist, „hab ich eben nur mit der großen Säge und der Axt gearbeitet. Und das waren dann die Stücke, die ich zuerst verkaufen konnte. Ich versuche immer, das Beste aus der Situation zu machen. Ein Nachteil kann sich später noch als Vorteil herausstellen.“

Werkstatt im Rote-Mühle-Weg in Wittstock

Derzeit hat Detlef Schulz seine Werkstatt im Rote-Mühle-Weg in Wittstock. Dort finden sich Skulpturen, Rohmaterial, Werkzeuge. Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen schwarze Holzgitter, inspiriert von Mikroskopaufnahmen.

Oft verwendet er altes, trockenes Holz als Basis für seine Ideen. „Ich arbeite ganz gern damit, bin aber nicht so ein Holz-Freak. Ich mache immer wieder etwas Neues“, sagt Detlef Schulz. Oberflächenstrukturen haben es ihm angetan. Da experimentiert er gern mit eigenen Kreationen.

Auftraggebern schlägt er nach einem Gespräch meist eine Lösung vor. „Und dann wird das eigentlich auch so gemacht.“ Die Umsetzung beginnt zunächst mit einer Zeichnung. „Wenn ich es zeichne, dann ist darüber auch entschieden. Dann will ich das so machen.“

Detlef Schulz könnte sich gut vorstellen, demnächst wieder anderswo tätig zu werden. Wo es ihn dann hinziehen wird, weiß er noch nicht. Aber es wird ihm wohl nicht schwer fallen, ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen. Denn er weiß, dass er das, was er tut, überall tun kann.

