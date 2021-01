Das Büro des Landschaftspflegeverbandes Prignitz-Ruppiner Land zieht in Wittstock von der Burgstraße an den Kirchplatz 9. Warum das aber nur eine Zwischenlösung ist, erklärt der Vorsitzende Andreas Bergmann. Dem Verband gehören mittlerweile 50 Mitglieder an – neu hinzugekommen sind Neuruppin und Lindow.