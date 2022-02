Wittstock

Die schwierige personelle Situation bei den Lehrkräften an der Diesterweg-Grundschule in Wittstock hat sich etwas verbessert. „An der Schule wurde eine Lehrkraft umgesetzt und weitere befristete Einstellungen von qualifizierten Vertretungskräften vorgenommen“, teilt dazu Dietmar Menzel vom Staatlichen Schulamt in Neuruppin mit.

Der Schulbetrieb werde „ordnungsgemäß durchgeführt“. Die Personalsituation sei „ausgeglichen und der Unterricht abgesichert“. Er könne nach der vorgegebenen Stundentafel erfüllt werden.

„Allerdings erfordert die aktuelle Situation aufgrund der Pandemie von der Diesterweg-Grundschule in Wittstock, aber auch von allen anderen Schulen im Land Brandenburg eine sehr flexible Personalplanung“, wie Dietmar Menzel sagt. Das Schulamt prüfe derzeit, inwieweit es die Schule entsprechend seiner Möglichkeiten künftig weiter unterstützen kann.

Elternvertreter schreiben Brandbrief nach Potsdam

Die Diesterweg-Grundschule in Wittstock war Ende vergangenen Jahres in den Fokus gerückt, nachdem Elternsprecher auf die „verheerende Personalsituation“ hingewiesen hatten.

Sie hatten deshalb bereits im November einem Brandbrief an Ministerpräsident Dietmar Woidke, Bildungsministerin Britta Ernst und den Ausschuss für Bildung Jugend und Sport in Wittstock geschrieben. Darin kritisierten sie vor allem die gravierenden Unterrichtsausfälle und befürchteten, dass die Mehrbelastung der verbliebenen Lehrkräfte zu weiteren Ausfällen führen könnte.

Damals war angekündigt worden, dass sich die Situation ab Februar dieses Jahres entspannen werde, weil dann Neueinstellungen stattfinden würden. Das hatte das Bildungsministerium damals in Aussicht gestellt.

„Das ist auch so eingetreten. Die Situation hat sich ein Stück weit entspannt. Wie das Ganze nun weiter läuft, werden wir sehen. Der Unterricht hat nach den Ferien ja am 7. Februar erst wieder begonnen“, sagt dazu Elternsprecherin Lissy Boost. Für sie ist klar: „Wir bleiben nah an dem Thema dran und werden es nicht auf die lange Bank schieben.“

Von Björn Wagener