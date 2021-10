Wittstock

Wären da nicht Mikros und Lautsprecher – man fühlte sich wie am Stammtisch in der Kneipe. Und der Typ gegenüber wäre ein Kumpel, den man lange nicht mehr gesehen hat: Matthias Kaminsky ist ein Tausendsassa, der vieles in seinem Leben ausprobiert hat.

Am Mittwochabend stellte er gemeinsam mit seiner Autorin Martina Kaden in der Heiliggeistkirche in Wittstock sein Buch „Sie werden mich kennenlernen – die Merkel kennt mich schon“ vor.

Textgestützte Plauderei in Wittstock

Der Abend ist als eine Lesung innerhalb der Veranstaltungsreihe „Literarischer Bilderbogen“ angekündigt, entpuppt sich aber als „textgestützte Plauderei aus dem Nähkästchen

Am Ende signierte Matthias Kaminsky Bücher. Quelle: Björn Wagener

einer schillernden Vita Kunterbunt“, wie es Martina Kaden nennt. Das Ganze möchte sie nicht unter Literatur verbuchen. Es sei vielmehr „großartiger Unsinn, ausgeheckt in der angesagtesten Schwulen-Kneipe Berlins in Schöneberg“.

Dort lernen sich beide vor zwei Jahren kennen. „Du bist ein Buch“, sagt Martina Kaden zu Kaminsky, als der ihr den einen oder anderen amüsanten Schwank aus seinem Leben erzählt.

Seit Mai kann man in der einstigen Kneipen-Idee blättern. Rund 50 Besucher hören zu, als Kaminsky in Wittstock auspackt. Schnell wird klar: Der 52-Jährige hat viel erlebt.

Am Anfang war der Schallplattenunterhalter

Als Teenie macht der Junge aus Querfurt in Sachsen-Anhalt die Prüfung zum „Schallplattenunterhalter“ und stellt seinen Vater „gegen Geld“ an, damit dieser sein Equipment mit dem Auto zu den Auftrittsorten fährt. Später gründet er eine Werbeagentur, richtet stattliche Events aus für bekannte Marken – die Expo, Schalke 04, die IAA oder Toyota.

1990 hat er sein Coming Out. In Partynächten im Berlin der 1990er hat er die Hosen voller Ecstasy-Pillen, parkt mit seinem „Porno-Porsche“ auf dem Parkplatz „der Merkel“, ist Schöpfer einer Marke für Fetischklamotten, Mitgründer der Love-Parade-Nachfolge „Rave the Planet“, Produkt-Designer und Creative-Director im Berliner DDR-Museum – Letzteres bis heute. Auch dass er sich das HI-Virus eines Tages einfängt, verschweigt er nicht.

Die Maischberger und der Gauck

Zu jeder seiner Lebensphasen hat Matthias Kamisky mindestens eine unterhaltsame Geschichte parat. Und es tauchen bekannte Namen auf. Mal geht es um „die Maischberger“, mal um „den Gauck“. Aber was ist denn nun mit „der Merkel“?

2011 begegnet er ihr auf der IAA. Sie fragt nach seiner Visitenkarte. Er hat keine zur Hand. „Kann ich das haben?“, fragt sie und reißt sich einen Zettel aus dem Blatt mit seinen Kontaktdaten vom Klemmbrett. Ergebnis: Zweimal richtet er mit seiner Firma CDU-Parteitage aus.

Bier ergießt sich über die Kanzlerin

Bei einer Veranstaltung mit der Kanzlerin im mecklenburgischen Demmin kommt ein Kellner mit 15 Bieren auf dem Tablett ins Rutschen und vergießt das kühle Nass über Merkels Rücken. Trotzdem hält sie kurz darauf eine dreiviertel Stunde lang tapfer ihre Rede. Erst nachdem sie von der Bühne kommt, sagt sie: „Mir ist so kalt. Ich muss mich erst mal umziehen.“

Nach Kaminskys Geschichten haben die Besucher am Mittwochabend noch Gelegenheit, seine Bücher zu kaufen und sie sich signieren zu lassen. Georgia Arndt, Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus in Wittstock, führt durch den Abend. „Es war richtig, dass Sie aus Ihren Erinnerungen ein Buch gemacht haben. Ich habe mich sehr gut amüsiert gefühlt“, sagt sie zum Abschuss.

Von Björn Wagener