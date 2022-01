Wittstock

Am Montag gegen 18 Uhr war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer in der Pritzwalker Straße in Wittstock unterwegs.

Lkw rammt Bordstein – 20 000 Euro Schaden

Auf Höhe einer Verkehrsinsel kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Bordsteinkante.

Der Sachschaden beträgt 20 000 Euro, verletzt wurde niemand.

Von MAZonline