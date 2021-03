Wittstock

Um ihr Lokal „Freiraum“ in Zeiten des Lockdowns über Wasser zu halten, bietet Gastwirtin Mandy Eichholz immer mittwochs bis sonntags Abendessen zum Mitnehmen an. Am Montag waren sie und ihr Team aber ausnahmsweise mal vormittags vor Ort. Vor dem Lokal in der Burgstraße standen zwei gedeckte Tische.

Das Freiraum hatte an der Aktion „Gedeckter Tisch“ teilgenommen, zu der der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auch in Brandenburg aufgerufen hatte. Damit forderten Verband und Gastronomen eine Öffnungsperspektive für ihre Betriebe, die mittlerweile seit vier Monaten zwangspausieren müssen.

Im Freiraum können Gäste derzeit nicht speisen oder Drinks schlürfen. Quelle: Christian Bark

„Die Maßstäbe und Inzidenzwerte, die für Öffnungen in anderen Branchen gelten, müssen auch für das Gastgewerbe gelten“, forderte Dehoga-Präsident Olaf Schöpe. Einen fortgesetzten Teil-Lockdown, also weitgehende Schließungen als „Dauerzustand“, während andere öffnen dürften, akzeptiere man nicht.

„Wenn vergleichbare Branchen wie der Einzelhandel wieder öffnen dürfen, muss es auch im Gastgewerbe wieder losgehen – und zwar so, dass die Betriebe wirtschaftlich arbeiten können“, sagte Olaf Schöpe.

Gastronomie kann auf Schutzkonzepte zurückgreifen

Für die Branche versicherte der Dehoga-Präsident, dass alle erforderlichen Maßnahmen eingehalten werden würden. Dafür hätten die Gastronomen im Vorfeld Geld und Ideen investiert. „Bei uns gelten wesentlich größere Abstandsregeln, auch führen wir eine durchgängige Gästeregistrierung durch“, sagte er.

Denksprüche sollen an die Lage der Gastronomen erinnern. Quelle: Christian Bark

Um bei der Aktion dabei sein zu können, hatten Mandy Eichholz’ Kellnerinnen kurzzeitig ihre Nebenjobs verlassen müssen. „Wir müssen ja bei Kurzarbeit über die Runden kommen“, sagte Kellnerin Christina Genentz. Und auch ihre Chefin gab zu: „Die Schließung raubt mir so langsam die Kraft.“

Das Freiraum hofft auf baldige Wiedereröffnung. Für seine Gäste will es auch am kommenden Montag zum Frauentag da sein. zwischen 17 und 20 Uhr gibt es wieder Abendessen zum Abholen mit einer kleinen Überraschung. Bestellt kann ab 16.30 Uhr werden.

Von Christian Bark