Alles ist neu für die 50 Schüler der 7. Klassen am Städtischen Gymnasium. Doch eine Sache bleibt jedes Jahr gleich: Der erste Schultag startet dort mit einer besonderen Aktion. Dabei ging es auch am Montag wieder quietschbunt zu.

Die 50 Schüler der siebten Klassen am Städtischen Gymnasium in Wittstock schicken am ersten Schultag ihre Wünsche für die kommenden Schuljahre mit Luftballons in den Himmel. Quelle: Christamaria Ruch