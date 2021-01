Wittstock: Männer treten auf 23-Jährigen ein

Wittstock

Mit einem Gegenstand ist ein 23-jähriger Mann am Montagabend gegen 23.30 Uhr an einem Garagenkomplex in der Wittstocker Maxim-Gorki-Straße angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen und traten mehrere Männer auf ihn ein, sodass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Angriffs. Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline