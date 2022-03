Wittstock

Am Freitagnachmittag gerieten eine 38-Jährige und ein 41-Jähriger in Wittstock, in Streit. Beide hielten sich in einem leerstehenden Fabrikgebäude auf. Als die Frau den Ort verlassen wollte, wollte ihr Partner das verhindern.

Erst nahm er ihr die Geldkarte weg, und als sie sich, davon unbeeindruckt, auf ihr Fahrrad setzte, trat der 41-Jährige das Fahrrad samt seiner Partnerin um, so dass die 38-Jährige stürzte. Danach trat und schlug er mehrfach auf die am Boden Liegende ein.

Als die verständigte Polizei eintraf, flüchtete der Mann in ein Haus und verschloss die Tür. Durch einen Seiteneingang konnte er anschließend entkommen. Für die 38-Jährige wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Dort ließ sich die Frau medizinisch versorgen, lehnte danach aber jede Kooperation mit der Polizei ab.

Polizei findet am Tatort gestohlenen Pferdeanhänger

Als die Beamten sich am Tatort etwas näher umschauten, bemerkten sie einen Pferdeanhänger, der bereits im Februar als gestohlen gemeldet worden war. Der Anhänger konnte nun dem rechtmäßigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

Von MAZ-online