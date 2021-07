Wittstock

Weil sich ein 42-jähriger Wittstocker am Dienstagabend gegen 23 Uhr offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mussten Polizei und Rettung in die Poststraße ausrücken.

Der 42-Jährige randalierte erst in einer Wohnung und soll anschließend einen 63-jährigen Anwohner geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Dieser musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der außer Kontrolle geratene Mann kam auch in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Von MAZonline