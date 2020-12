Wittstock

Streifenpolizisten unterbrachen ihre Fahrt in der Nacht zum Samstag in einem Garagenkomplex an der Wittstocker Maxim-Gorki-Straße, weil sie nachts um 3 Uhr vor einer der Garagen ein teures, aber ungesichertes Fahrrad stehen sahen. Mit dem Fahrrad war, wie sich herausstellte, alles in Ordnung – es war nicht als gestohlen gemeldet.

Aus der Garage roch es stark nach Cannabis

Doch durch die Überprüfung bemerkten die Beamten, dass sich auch in der Garage etwas tat und dass es von drinnen stark nach Cannabis roch. Sie überraschten drei Männer, 20, 33 und 44 Jahre alt, dabei, wie sie gerade Marihuana für den Eigenkonsum portionierten und mischten.

In einem Rucksack wurden zudem Cannabisblüten in größerer Menge sichergestellt, was darauf schließen ließ, dass die Drogen auch für den Weiterverkauf gedacht waren. Die Kripo ermittelt nun gegen die drei Männer wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

