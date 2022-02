Wittstock

Eine Menschenkette zog sich am Samstagabend rund um das Rathaus in Wittstock. Etwa 60 bis 70 Menschen setzten damit ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und Fremdenhass. Zu der Aktion aufgerufen hatte das Bündnis „Wittstock bekennt Farbe“.

Es war damit eine von landesweit mehr als 20 Initiativen, die sich mit verschiedenen Aktionen an dem Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung – für Solidarität und Zusammenhalt“ beteiligte. Landesweit haben sich ihm bisher rund 6900 Menschen angeschlossen.

Wittstock: Der stillen Mehrheit eine Stimme geben

Dahinter steht der Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt. „Es ist an der Zeit, der stillen Mehrheit eine Stimme zu geben und deutlich zu machen, für welche Grundwerte sie einsteht“, teilen die Veranstalter mit Blick auf sogenannte „Spaziergänge“, Hass in sozialen

Die Aktion wurde von Trommelklängen und Plakaten begleitet. Quelle: Björn Wagener

Netzwerken oder die Verbreitung antidemokratischen Gedankenguts mit. So unterschiedlich die Meinungen Einzelner auch sein mögen, in ihrer Haltung stünden Demokraten zusammen, so die Kernaussage der Initiative. Genau das sollte mit der Aktion bekräftigt werden.

Die Teilnehmer an der Menschenkette in Wittstock verbanden Schals. So konnten Abstände eingehalten und dennoch der Zusammenhalt demonstriert werden.

Aktion in Wittstock von Trommelklängen und Plakaten begleitet

Begleitet wurde diese nur etwa 20-minütige Aktion von Trommelklängen. Außerdem wurden Schilder und Plakate hoch gehalten mit Aufschriften wie „Wittstock zeigt Haltung“ oder „Wittstock bekennt Farbe“.

An der Aktion hatte sich auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann beteiligt. „Das ist eine

Auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (im grauen Mantel) war bei der Menschenkette dabei. Quelle: Björn Wagener

gute Sache. Alles, was sich gegen Rechtsradikalismus wendet, ist zu bestärken. Mir kommt es so vor, als ob die Menschen vor lauter Corona und Fragen, ob geimpft oder nicht geimpft andere wesentliche Dinge aus den Augen verlieren“, sagte er.

Sewekows Ortsvorsteher Martin Schäfer oder auch Carmen Lange, die Leiterin des Todesmarschmuseums im Belower Wald, waren am Samstagabend ebenfalls dabei. Darüber hinaus wurde die Aktion von Prignitzer Mitgliedern von „Die Partei“ unterstützt.

Kerstin Zillmann vom Bündnis „Wittstock bekennt Farbe“ eröffnete und beendete die Veranstaltung. Sie betonte, dass damit ein Zeichen gegen Angriffe auf die Demokratie gesetzt werden sollte.

Anti-Corona-Demo am Freitag in Wittstock kurzfristig abgesagt

Immer wieder finden auf dem Marktplatz in Wittstock Demonstrationen und Kundgebungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Als Initiator fungiert dabei

Die Menschenkette zog sich um das gesamte Rathaus. Quelle: Björn Wagener

mitunter auch die rechtsextreme Kleinpartei „Der Dritte Weg“. Sie hatte eigentlich für Freitagabend zu einer weiteren solchen Veranstaltung aufgerufen. Doch sie wurde kurzfristig abgesagt.

Der Verquickung aus Ablehnung der Impfpflicht und Rechtsradikalismus müsse entgegengewirkt werden, hieß es am Samstag. Oder wie eine Teilnehmerin sagte: „Wir lassen uns unser Rathaus nicht nehmen.“

Kerstin Zillmann gab sich zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion: „Es war einfach toll. Wir danken allen, die mitgemacht haben“, sagte sie.

Von Björn Wagener