Wittstock-Mirow: Radweg kann wieder zur Bahnstrecke werden

Auf den Bahndamm zwischen Wittstock und Mirow soll ein Radweg gebaut werden. Dazu hat die Stadt Wittstock mit der Firma Regioinfra in Putlitz einen Pachtvertrag geschlossen.

Allerdings steht diese ehemalige Bahnstrecke auf einer Liste potenziell reaktivierungswürdiger Schienenstrecken, die der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene (APS) für den Bund erarbeitet haben. Darauf weist der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im brandenburgischen Landtag, Clemens Rostock, hin.

Strecke sollte bald untersucht werden

Er stellte dazu eine Kleine Anfrage an die Landesregierung, wie die Grünen in einer Pressemitteilung mitteilen. Dazu Clemens Rostock: „Die entscheidende Frage zur Bewertung des geplanten Radwegs auf dem Bahndamm ist, wann dort wieder Züge fahren könnten. Auf der Reaktivierungsliste von APS und VDV erhält die Strecke die Priorität B. Da fast alle Strecken mit Priorität A bereits in den Infrastrukturmaßnahmen 2030 enthalten sind, welche gemeinsam mit Berlin und dem Bund bereits beschlossen wurden, heißt das, dass diese Strecke bald untersucht werden sollte.“

Schienenstrecke soll nicht entwidmet werden

Die Grünen wollten dazu Potenzialanalysen für die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken erstellen. „ Wittstock-Mirow sollte unbedingt dabei sein. Wir haben die Hoffnung, dass hier in nicht allzu ferner Zukunft wieder Züge rollen“, so Clemens Rostock.

Die Landesregierung schreibe in ihrer Antwort auch, dass die Schienenstrecke für den Radweg nicht entwidmet werden soll. Damit könnten auf dem Bahndamm relativ schnell wieder Gleise gelegt werden, wenn das Land dort wieder Zugverkehr bestellt.

