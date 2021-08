Wittstock

Es ist ein Ärgernis, das häufig vorkommt: An Waldrändern im Bereich zwischen Wittstock und Papenbruch findet sich immer wieder Müll. Vom alten Fernseher bis zu ausrangierten Haushaltsgegenständen wie ein Blumenkasten, Sonnenschirm, Styropor oder eine Luftmatratze findet sich alles Mögliche – zum Teil weit verstreut.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Rand eines Maisfeldes liegt sogar ein alter Kühlschrank. Dabei sind die Ablageorte so gewählt, dass sie von vorbeikommenden Passanten oder Autofahrern nicht so schnell entdeckt werden können.

Beräumung bleibt an Jäger hängen

Denn es geht mitunter um Bereiche, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind. Jäger wie Patrick Niemann aber dürfen passieren. Der Wittstocker hat erst vor Kurzem sein Revier in dem Bereich übernommen.

Müll am Waldrand in der Nähe von Papenbruch. Quelle: Björn Wagener

Der Müll sei ein ständiges Problem, sagt er. Letztlich packt er selbst an, um den Dreck aus dem Wald zu holen. Dann ist er mit seinem Pickup unterwegs und packt die Ladefläche voll. Diese Arbeit ist mitunter nicht leicht. Um etwa einen Kühlschrank aus dem Feld zu holen, braucht es helfenden Hände. Am vergangenen Freitag übernahm das Leon Niemann.

Vermüllung nimmt stetig zu

Diese Aktionen seien mit dem Entsorger und der Naturschutzbehörde des Kreises abgesprochen. So ist es zumindest möglich, dass Patrick Niemann den Müll aus Feld und Flur kostenlos entsorgen kann.

Dieses Sammelsurium an Müll stammt aus der Nähe der Speedwaybahn in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Sein Revier im Bereich Wittstock-Papenbruch habe er erst kürzlich übernommen. „Ich bin nicht der einzige Jäger, der immer wieder Müll in seinem Revier findet“, sagt er. Vielmehr sei das auch anderswo ein häufig auftretendes Problem – etwa in Neuruppin.

Patrick Niemanns Jagdrevier ist mehr als 400 Hektar groß. Der Müll liegt an verschiedensten Orten verstreut – und das Aufkommen habe sich in jüngster Zeit sogar noch verstärkt. In den vergangenen rund zwei Wochen seien immer wieder Dinge hinzu gekommen. Ihm ist es daher wichtig, auf das Problem aufmerksam zu machen, sagt er und weist noch auf einen weiteren Aspekt hin. „Landwirte sind hier mit ihren Maschinen unterwegs, Tiere streifen entlang.“ Da könne der Müll zu Schäden oder Verletzungen führen.

Wer Müll im Wald oder am Wegesrand findet, kann sich an das Ordnungsamt Wittstock unter Telefon 03394/42 90 oder per E-Mail an ordnungsamt@stadt-wittstock.de wenden.

Von Björn Wagener