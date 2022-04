Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Zeuge auf einen Mann in einem Hinterhof in der Jabeler Chaussee aufmerksam. Offenbar versuchte dieser, in einen Schuppen einzubrechen. Durch den Zeugen angesprochen, ließ der Einbrecher von seinem Tun ab und nahm die Beine in die Hand. Weit kam er aber nicht.