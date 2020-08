Wittstock

Ein Pflegezentrum entsteht derzeit im Rackstädter Weg 22 in Wittstock. Dort eröffnet der Pflegedienst A & S Nachbarschaftspflege Wittstock am 1. Oktober zwei Seniorenwohngemeinschaften. 19 Plätze stehen dann auf zwei Etagen bereit. Außerdem werden zwei Gästezimmer für die Verhinderungspflege sowie Krankenhausnachsorge eingerichtet.

Damit endet an diesem Standort der Dornröschenschlaf, denn das Objekt stand seit Frühjahr 2018 leer. Bis dahin nutzte die Awo Ostprignitz-Ruppin 17 Jahre die Einrichtung. Zu DDR-Zeit befand sich an gleicher Stelle ein Lehrlingswohnheim für angehende Gärtner.

Anzeige

Seniorenwohngemeinschaften bieten Vorteile

„Wir möchten unsere Geschäftsfelder erweitern und die Nachfrage nach diesen Plätzen ist vorhanden“, sagen Alexander Schucany und Stephan Schnabel, Geschäftsführer der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock. Und: „Eine Wohngemeinschaft hat den Vorteil, dass die Menschen in kleinen Gruppen wohnen und damit eine familiäre Atmosphäre geboten wird, in der sie auch noch eigenständig mitwirken.“ Die Versorgung ist rund um die Uhr gesichert.

Weitere MAZ+ Artikel

A & S Nachbarschaftspflege Wittstock hat Erfahrungen mit dieser Wohnform

Seit Anfang 2018 ist der in Berlin ansässige Pflegedienst auch in Wittstock aktiv und hat seinen Filialsitz im Rote-Mühle-Quartier. 38 Mitarbeiter sind dort tätig. „Von Anfang an hatten wir den Wunsch, noch mehr Plätze in Seniorenwohngemeinschaften anzubieten“, sagt Alexander Schucany.

Besuch auf der Baustelle: Stephan Schnabel, Eike Seibt, Sonja Berghuis und Alexander Schucany tauschen sich über die Baufortschritte im neuen Pflegezentrum aus. Quelle: Christamaria Ruch

Denn im Rote-Mühle-Quartier unterhält der Pflegedienst bereits drei Wohngemeinschaften mit 19 Plätzen und zwei Gästezimmern. Hinzu kommt die ambulante Pflege. Eike Seibt ist Pflegedienstleiterin und beobachtet immer wieder, dass „das Interesse von Senioren an kleinen Wohneinheiten zunimmt.“ Ebenso besteht eine „massive Nachfrage nach Plätzen für die Verhinderungspflege.“

Hausleitung steht schon in den Startlöchern

Mit Sonja Berghuis steht bereits die Hausleitung im neuen Pflegezentrum in den Startlöchern. Die 48-Jährge ist examinierte Altenpflegerin und hat Erfahrungen in der Intensiv- und ambulanten Pflege. Sie ist seit Januar in der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock tätig und zugleich stellvertretende Pflegedienstleiterin. „Ich mag den Umgang mit den Menschen und den persönlichen Kontakt“, sagt Sonja Berghuis.

Plätze sind begehrt, die ersten Anmeldungen liegen vor

Bereits jetzt liegen sechs Anfragen auf einen Platz im zukünftigen Pflegezentrum vor. Wenn die Einrichtung voll belegt ist, sollen bis zu 19 Mitarbeiter dort tätig sein. Bisher stehen sechs Mitarbeiter im Pflegebereich und ein Hausmeister in den Startlöchern. „Wir suchen weitere Fachkräfte für unser Pflegezentrum“, sagt Stephan Schnabel.

Objekt bietet innen und außen viel Platz

Seit einem Jahr steht fest, dass das Pflegezentrum in diesem Objekt verwirklicht werden soll. Im Juni unterzeichneten die Geschäftsführer den Kaufvertrag. Seitdem sind die Handwerker dort aktiv.

Auf der Rückseite des Objekts befindet sich einer der drei Rettungswege. Quelle: Christamaria Ruch

Das Gebäude verfügt über eine Wohnfläche von gut 1000 Quadratmeter auf drei Etagen. Die Zimmer sind zwischen 14 und 20 Quadratmeter groß und stehen auf zwei Etagen bereit. Hinzu kommt jeweils die anteilige Nutzung der Gemeinschaftsräume. Gästezimmer, Büro- und Schulungsräume werden im Dachgeschoss eingerichtet. Das Grundstück umfasst eine Fläche von 2500 Quadtratmeter und bietet viel Grün – auch die Außenanlagen werden schrittweise aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Feinschliff im Gebäude nimmt Formen an

Mit Blick auf die technische Infrastruktur kann die A & S Nachbarschaftspflege Wittstock auf einen guten Bestand im Gebäude aufbauen: Fahrstuhl, drei Rettungswege und eine Brandmeldezentrale sind vorhanden.

Mario Frischmuth arbeitet an der Brandmeldezentrale und verbindet diese mit der Feuerwehr. Quelle: Christamaria Ruch

„Die Elektriker sind schon fertig, jetzt folgen noch neue Sanitäranlagen. Auch der Fußbodenbelag wird erneuert und helle Farbe kommt an die Wände“, sagt Alexander Schucany. Am Donnerstag arbeitete Mario Frischmuth an der Brandmeldezentrale. „Diese wird jetzt wieder mit der Feuerwehr verbunden“, sagt der Fachmann.

Wer Interesse an einem Platz im neuen Pflegezentrum am Rackstädter Weg in Wittstock hat oder sich für eine Arbeit in der Altenpflege interessiert, kann telefonisch Kontakt mit der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock unter 03394/400 73 87 aufnehmen. Es besteht eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Außerdem können Anfragen per Email an wittstock@nachbarschafts-pflege.de gestellt werden.

Von Christamaria Ruch