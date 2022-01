Wittstock

Die Feuerwehr Wittstock hat seit Jahresbeginn eine neue Jugendfeuerwehr in Wulfersdorf. Das teilt Wehrführer Steffen Müller mit. „Das ist absolut zu begrüßen“, sagt er.

Dass das möglich wurde, habe daran gelegen, „dass wir aus dem Ort signalisiert bekamen, dass es dort viele Kinder und junge Leute gibt“. Einheitsführer Marcel Mill werde sich um die Jugendfeuerwehr kümmern und die Leitung übernehmen.

Noch ruht die Arbeit der Jugendfeuerwehren in Wittstock

Allerdings ruht die Arbeit rund um den Feuerwehrnachwuchs in Wulfersdorf zurzeit noch pandemiebedingt. Wann sich das ändert und es zu ersten Treffen der neuen Jugendwehr kommen kann, sei noch nicht abzusehen. Diese Corona-Ruhe gilt auch für die anderen beiden Jugendfeuerwehren in Wittstock und Freyenstein, die es schon länger gibt.

Die Einheit in Wulfersdorf wird 2022 aber auch in anderer Hinsicht in den Fokus rücken. Es geht darum, die Bedingungen im Feuerwehrgerätehaus zu verbessern. Das größtes Problem besteht dort darin, dass die Einsatzbekleidung nicht von der Garage getrennt vorgehalten werden kann.

Das heißt, die Ausrüstung ist den Abgasen der Fahrzeuge ausgesetzt, wenn sie bewegt werden. Außerdem ist der Betonboden mit Öl kontaminiert. Auf der anderen Seite ist die Einheit Wulfersdorf-Niemerlang mit 32 Aktiven die stärkste aller Wittstocker Ortsteile.

Wie die Situation genau verbessert werden kann, sei noch nicht konkret geklärt. „Aber es sind Planungskosten dafür in den Haushalt eingestellt“, so Steffen Müller.

Feuerwehrgerätehaus in Dossow ist zu klein

Das gelte auch für die Einheit in Dossow. Sie gehört mit 18 Aktiven ebenfalls zu den starken Säulen der Wittstocker Feuerwehr. Das Problem: Das dortige Gerätehaus ist viel zu klein und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen. Steffen Müller ist wichtig, dass die jeweiligen Einheiten in den Planungs- und Gestaltungsprozess mit einbezogen werden.

Jugendfeuerwehren unterstützen landesweit die Arbeit der Haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Seit Jahresbeginn auch in Wulfersdorf. Quelle: Patrick Pleul

Einheit Freyenstein bekommt neues Fahrzeug

Sicher ist hingegen, dass die Einheit in Freyenstein im ersten Quartal dieses Jahres mit einem neuen Tanklöschfahrzeug (TLF) ausgerüstet wird, das speziell für die Waldbrandbekämpfung geeignet ist. „Es wird vom Land beschafft. Die Stadt Wittstock steuert aber einen Eigenanteil in Höhe von 30 Prozent zu“, kündigt Steffen Müller an.

Wann die Wittstocker Feuerwehr eine neue Drehleiter bekommt, ist dagegen noch nicht absehbar. Doch die Vorzeichen stimmen hoffnungsvoll. Nachdem ein Förderantrag gestellt worden war, liege nun ein Zusicherungsbescheid vom Land vor.

Feuerwehr Wittstock hofft 2023 auf neue Drehleiter

„Das heißt, wir werden eine neue Drehleiter bekommen. Es ist aber noch nicht sicher, wie viel sie kosten wird“, erklärt Müller. Er hofft, dass das Gerät 2023 auf den Hof rollen kann.

Die aktuelle Drehleiter stammt aus dem Jahr 1993 und braucht viel Pflege, um sie einsatzbereit zu halten. Ihr größtes Problem: Der Korb am oberen Ende trägt nur bis zu 180 Kilogramm. Was nach ihrer Ausmusterung mit ihr geschieht, sei noch offen. Möglicherweise lasse sie sich noch verkaufen, so Müller.

Für die Wittstocker Feuerwehr wird es eine neue Drehleiter geben – aber wohl erst 2023. Quelle: Björn Wagener/Archiv

Für 2022 wünscht sich der Wehrführer vor allem, endlich wieder zur Normalität zurückkehren zu können – und dass die Wittstocker Wehr so stabil bleibt wie sie ist. „Es wäre gut, wenn Ausbildungen an Feuerwehrschulen des Landes und des Kreises wieder kontinuierlicher und planbarer stattfinden könnten.

Corona habe zudem auch viele Lehrgangsplätze gekostet, weil Lehrgänge nur mit geringerer Kapazität stattfanden.

Von Björn Wagener