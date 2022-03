Wittstock

Olaf Meyer aus Dranse verstärkt seit Jahresbeginn das Team der Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes in Wittstock. Der 55-Jährige ist an seinem neuen Arbeitsplatz hoch willkommen. Denn er kennt sich bestens mit Hunden aus.

2022 in Wittstock zum Jahr des Hundes erklärt

Deshalb hat Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg das Jahr 2022 zum „Jahr des Hundes“ erklärt. Soll heißen: Das Amt will noch stärker als bisher darauf achten, dass Hundebesitzer die Regeln einhalten. Ist der Hund angemeldet? Wird der Kot des Tieres bei Spaziergängen entsorgt? Ist der Hund innerhalb der Stadtmauer oder auf den Wallanlagen angeleint?

Auf all das achtet Olaf Meyer ganz besonders. Dass das offenbar sinnvoll ist, zeigen Ergebnisse von Kontrollgängen. „An einem Samstag haben wir einmal vier Hundebesitzer kontrolliert – zwei davon hatten ihren Hund nicht steuerlich angemeldet“, berichtet er.

Olaf Meyer auch in Wittstocks Ortsteilen präsent

Holger Schönberg kündigt an, dass sich Olaf Meyer nun „durch die Ortsteile arbeiten wird“ – mit einem speziellen Blick auf Hundehalter. „Früher oder später werden wir jedes Hundehalters habhaft“, da ist sich der Amtsleiter sicher.

Ihm geht es darum, jene Halter zu ermitteln, die bisher keine Steuermarke erworben haben oder womöglich auch keine ordnungsrechtliche Genehmigung für die Hundehaltung besitzen. Letztere wird benötigt, wenn es um besonders große oder gefährliche Hunde geht.

Hundehalter sind verpflichtet, ihre Vierbeiner ordnungsgemäß anzumelden. Geschieht dies nicht, kann es teuer werden. Quelle: Peter Geisler/Archiv

„Wer seinen Hund bisher noch nicht angemeldet hat, ist gut beraten, das nachzuholen. Denn wenn er erwischt wird, wird das auf jeden Fall teurer“, so Holger Schönberg. Er hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung, um „schwarze Schafe“ zu ermitteln, auch anonym. Gleichzeitig weiß er, dass sich die meisten Hundehalter korrekt verhalten.

Steuermarke am besten am Halsband befestigen

Die Steuermarke solle im besten Fall gut sichtbar am Halsband des Hundes befestigt sein, damit bei einer Kontrolle auf den ersten Blick alles klar ist. Akzeptiert werde es aber auch, wenn der Besitzer die Marke in der Tasche dabei hat, etwa am Schlüsselbund.

Olaf Meyer hat jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Hunden und besitzt aktuell einen Schäferhund, will sich dieser Tage aber noch einen zweiten zulegen. Er gehörte dem Hundesportverein (HSV) Mirow ebenso an, wie später dem HSV Mecklenburger Schweiz.

Im Jahr 2013 wurde er mecklenburgischer Vizemeister bei den Fährtenhunden und startete später auch bei Schutzhunde-Meisterschaften. Inzwischen hat sich Olaf Meyer aus dem Hundesport zurückgezogen.

Olaf Meyer unterstützt Hundehalter kostenlos

Heute unterstützt er Hundehalter kostenlos bei der Erziehung ihrer Vierbeiner. „Ich freue mich, wenn ich Leuten helfen kann und sehe, dass sie im Umgang mit ihrem Hund vorankommen“, sagt Olaf Meyer, der sich auch tiefgründig mit Hundepsychologie beschäftigt.

So kann er mit seinem Wissen Hundehalter nicht nur kontrollieren, sondern ihnen auch hilfreiche Tipps geben. „Sprechen Sie ihn ruhig an“, empfiehlt Holger Schönberg. „Wenn ein Hundebesitzer besser mit seinem Vierbeiner zurecht kommt, ist das auch gut für die Allgemeinheit.“

Sein Wissen über Hunde hat sich Olaf Meyer über Jahre hinweg angeeignet. „Ich habe mich bei vielen Hundesportvereinen umgeschaut“, sagt er.

Olaf Meyer aus Dranse: Gute Kenntnisse auch in Gewässerkunde

Olaf Meyer war vor seinem Einsatz fürs Ordnungsamt bei einem Discounter beschäftigt. Da er auch für die Fischereiaufsicht tätig war, kennt er sich auf in diesem Bereich ebenfalls aus. Auch das soll dem Ordnungsamt zugute kommen – etwa im Hinblick auf illegale Angler oder das Verhalten an Gewässern.

Von Björn Wagener