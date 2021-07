Wittstock

Die Baulücke in der Marktstraße in Wittstocks Innenstadt ist geschlossen. Am Dienstag feierten die Bauherren Grit und Helmut Söffing Richtfest. Handwerker, Architekten, Planer, Nachbarn, Freunde und Bekannte überbrachten ihnen Glückwünsche.

Steuerberater ziehen demnächst ein

Das neue Haus wird komplett als Geschäftshaus genutzt. Die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner hat dort künftig ihren Sitz. „Der Umzug ist eigentlich bis Jahresende vorgesehen. Aber das ist ein sehr sportlicher Plan“, sagt Steuerberaterin Grit Söffing. Die obere Etage werde zunächst einmal als Ausbau-Reserve vorgehalten. „Wir wissen nicht, wie wir künftig noch wachsen.“ Sollte mehr Platz gebraucht werden, wäre er vorhanden.

„Wir haben das Haus, das hier vorher stand, gekauft und planten eigentlich, es zu restaurieren. Aber der Holzschwamm war drin.“ Damit war der anfängliche Plan passé. „Wir hätten wirklich gern restauriert, aber diese Option bestand gar nicht mehr“, so die Bauherrin.

Dieses Haus in der Wittstocker Marktstraße schließt eine Baulücke. Demnächst zieht dort die Steuerberatungsgesellschaft Freud & Partner ein. Quelle: Björn Wagener

Zeitweise hatte sogar Einsturzgefahr bestanden, auch wenn die Situation von einem Statiker nicht ganz so dramatisch eingeschätzt worden war, wie sie sich auf den ersten Blick darstellte. Eine Wand hatte sich nach außen gewölbt.

Der Abriss war unumgänglich

Der Abriss war unumgänglich. „Die Stadt Wittstock förderte uns dabei“, berichtet Grit Söffing und richtete am Dienstag einen Dank an Vize-Bürgermeister Holger Schönberg, der ebenfalls zum Richtfest gekommen war. „Diese Baulücke war wie eine Wunde, die in der Innenstadt klaffte. Es ist gut, dass sich jemand dieser Sache angenommen hat“, sagte er.

Doch der Neubau war mit viel Geduld verbunden. Elf Monate habe es bis zur Baugenehmigung gedauert. 14 Monate gingen durch die archäologischen Untersuchungen ins Land. Allerdings wurden auch interessante Dinge ans Tageslicht befördert, darunter ein liegender Lehmkuppelofen, verschiedene Knochenreste; Scherben von besserem Geschirr, Wasserrinnen und mehrere historische Keller. Der größte von ihnen wurde 1716 erbaut, wie dentrologische Untersuchungen ergaben. Er blieb erhalten.

Mit Durchfahrt zum Hof

Die direkte Durchfahrt zum Hof macht das künftige Geschäftshaus besonders praktisch. Dafür habe man sich ganz bewusst entschieden, auch wenn es Nutzfläche kostete, so die Bauherrin. Wie viel das ganze Projekt kosten wird, will sie nicht in der Zeitung lesen. Nur so viel: Die Archäologie habe zehn Prozent der Kosten ausgemacht.

Richtfest in der Wittstocker Marktstraße: Das neue Haus schließt eine Baulücke in der Innenstadt. Hier Dachdeckermeister Johannes Schläfke (l.) kurz nach dem Richtspruch mit den Bauherren Helmut und Grit Söffing. Quelle: Björn Wagener

Die damit verbundene lange Zeit der Bauverzögerung war für Grit und Helmut Söffing nicht leicht. Sie fürchteten zwischenzeitlich, dass die Bau- und die Dachdecker-Firma abspringen könnten. Aber das war nicht so. Auch für diese „große Geduld“ dankten die Bauherren den Handwerkern am Dienstag.

Richtspruch erinnerte an Bauzeit

Dachdeckermeister Johannes Schläfke ließ in seinem Richtspruch von hoch oben die gesamte Bauzeit mit all ihren Herausforderungen unterhaltsam Revue passieren. Nachdem das Glas auf den Bau zuerst erhoben wurde und dann zerschellte, schlug Helmut Söffing einen Nagel ein und richtete dann Worte des Dankes an die Baubeteiligten. Und: „Der Bau hat den familiären Zusammenhalt nicht geschmälert.“ Dann klang der Nachmittag bei einem zünftigen Essen aus.

Von Björn Wagener