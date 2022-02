Wittstock

In Wittstock eröffnet am Dienstag, 8. Februar, ein neues Testzentrum im B3-Center in der Rheinsberger Straße. Dort werden ausschließlich PCR-Tests vorgenommen. In Anspruch nehmen können es Menschen, die entweder vom Gesundheitsamt des Kreises dorthin verwiesen werden oder zuvor bei einem Schnelltest im Testzentrum positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Ein positiver Selbsttest zu Hause genügt nicht, um dort einen PCR-Test durchführen zu lassen. Darauf verweist Andy Stolz, Geschäftsführer der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin (VS), die das neue Testzentrum betreibt. Bei einer Zuweisung durch den Kreis ist der PCR-Test kostenfrei.

Räumliche Trennung in Wittstock war wichtig

„Wir wollten eine räumliche Trennung erreichen“, sagt Andy Stolz. Bisher werden Schnelltests im Zentrum in der Burgstraße 2 durchgeführt. Deren Anzahl sei in jüngster Zeit noch einmal

IT-Spezialist Eddie Thimm von der Volkssolidarität (vorn) nahm am Montag letzte Einstellungen vor. Hinter ihm: Medea Gädke (l.) und Kristoff Markantelli. Quelle: Björn Wagener

gestiegen und liege derzeit bei etwa 250 Stück täglich. Durchschnittlich seien etwa 20 davon positiv gewesen. Am vergangenen Wochenende stieg diese Zahl auf täglich rund 30, wie Andy Stolz am Montag sagte.

Um einen Infekt sicher nachzuweisen, braucht es aber einen PCR-Test. Bisher seien diese – ausschließlich für den genannten Personenkreis – im Testzentrum zwar möglich gewesen, aber die Platzverhältnisse waren nicht optimal.

Deshalb sei die VS zusammen mit dem Landkreis OPR und der Stadt Wittstock „auf die Suche“ nach einem geeigneten neuen Standort gegangen, wie Andy Stolz sagt. Gefunden wurde er im B3-Center.

PCR-Tests Die Abkürzung PCR steht für Polymerase Kettenreaktion. Mit diesem Test kann eine Corona-Infektion am sichersten nachgewiesen werden. Sie werden eingesetzt, um weniger sichere Schnelltests abzuklären. Dazu wird eine Probe aus den Schleimhäuten der oberen oder tiefen Atemwegen untersucht. Denn dort vermehrt sich das Virus bei einer Infektion. Die Probe wird mit einem speziellen Tupfer durch einen Abstrich von der Rachenwand oder aus dem Nasen-Rachenraum entnommen. Ein Diagnostiklabor untersucht dann, ob das Coronavirus in der Probe enthalten ist. Im Kreis OPR gibt es nach Auskunft der Verwaltung PCR-Testmöglichkeiten in Neuruppin, Wittstock und Kyritz. Dort werden aber nur Personen getestet, die zuvor vom Kreis zugewiesen wurden, weil ihr Schnelltest positiv war.

Er soll positiv Getesteten Wege zum Hausarzt oder nach Neuruppin ersparen und das Testzentrum in der Burgstraße 2 künftig entlasten. Dort arbeiten zurzeit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz hoher Frequenz sei bisher niemand von ihnen infiziert worden, so Andy Stolz.

Werktags jeweils zwei Stunden geöffnet

Im neuen Zentrum in der Rheinsberger Straße sind ab Dienstag zwei Mitarbeiter beschäftigt – Medea Gädke und Kristoff Markantelli. Sie werden in der zweistündigen Öffnungszeit (siehe unten) rund 30 Tests pro Tag durchführen können, wie Andy Stolz sagt. Ob diese Kapazität ausreicht, müsse die Zeit zeigen.

Es sei aber davon auszugehen, dass der Bedarf eher steigen werde – auch vor dem Hintergrund der Einführung der Testpflicht in den Kindertagesstätten seit dem 7. Februar. Sollte der Bedarf die Kapazität deutlich überschreiten, würden die Öffnungszeiten entsprechend angepasst.

Perspektivisch sollen in dem neuen Testzentrum auch PCR-Tests für Privatpersonen möglich gemacht werden, wie Andy Stolz sagt. Das heißt, wer sich dann dort PCR-testen lassen möchte, kann das tun, wenn er es selbst bezahlt. „Ein solcher Test kostet knapp unter 80 Euro.“ Derzeit ist das aber noch nicht möglich.

Die VS betreibt im Raum Wittstock neben dem neuen Testzentrum für PCR-Tests auch das Zentrum für Schnelltests in der Wittstocker Burgstraße 2 und ein weiteres für Schnelltests in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Freyenstein.

Öffnungszeiten des PCR-Testzentrums in der Rheinsberger Straße 6 in Wittstock: montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr. Nutzer müssen dort eine FFP2-Maske tragen.

Von Björn Wagener