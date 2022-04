Wittstock

Die Numismatiker in Wittstock haben eine neue Gedenkmedaille geprägt. Anlässlich des 55-jährigen Jubiläums ihrer Fachgruppe machen sie sich in diesem Jahr damit ein eigenes Geschenk.

Frank Wilcke, Vorsitzender der Fachgruppe, und Antje Zeiger, Leiterin der Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock, stellte die neue Medaille jetzt der Öffentlichkeit vor. Mit der Herausgabe der Gedenkmedaille knüpfen die Wittstocker Numismatiker an eine Tradition an.

Fachgruppe Numismatik in Wittstock gibt neue Gedenkmedaille zum Thema Schweden und Schlacht heraus

Seit ihrem 35-jährigen Jubiläum im Jahre 2002 geben sie alle fünf Jahre ein neues Exemplar heraus. „Es handelt sich immer um Wittstocker Motive“, sagt Frank Wilcke. Hinzu kommt eine Sondermedaille zur Landesgartenschau 2019 in Wittstock. Bei dem aktuellen Vorhaben arbeiteten die Numismatiker, so heißen die Münzsammler in Fachkreisen, und die Kreismuseen erstmals zusammen.

Bei dieser Medaille stehen der Dreißigjährige Krieg und die siegreiche Schlacht der Schweden am Scharfenberg bei Wittstock 1636 im Mittelpunkt. Sie zeigt auf der Vorderseite ein Musketier, also einen Söldner mit Muskete. Dieses Motiv zieht sich auch als roter Faden durch die Ausstellung im Museum des Dreißgjährigen Krieges in Wittstock. „Damit ist der Bezug zum Museum hergestellt“, sagt Antje Zeiger.

Die Schlacht der Schweden bei Wittstock 1636 steht bei der Gedenkmedaille der Numismatiker Wittstock im Mittelpunkt

Auf der Rückseite der Medaille sind Ausschnitte aus den damaligen schwedischen Schlachtplänen dargestellt; sie stammen aus dem Kriegsarchiv in Stockholm. Frank Wilcke wählte den geeigneten Ausschnitt für die Medaille aus. „Die authentischen Pläne haben sich angeboten“, sagt er.

Die neue Gedenkmedaille der Numismatiker in Wittstock erinnert an die siegreiche Schlacht der Schweden am Scharfenberg bei Wittstock 1636. Quelle: Christamaria Ruch

Neben den Motiven zieren Schriftzüge die Medaille. Daran werden das Jubiläum der Fachgruppe Numismatik und die Zusammenarbeit mit dem Museum in Wittstock deutlich sowie die Motive erklärt. Die Gedenkmedaillen liegen in einer Auflage in Höhe von 40 Silber- sowie 300 Kupferexemplaren vor.

Numismatiker in Wittstock sammeln Medaillen und Münzen

Medaillen werden für bestimmte Anlässe und zum Präsentieren geprägt. Im Gegensatz zu Münzen werden sie nicht in den Zahlungsumlauf gebracht. „Medaillen fördern die Sammelleidenschaft“, sagt Frank Wilcke. Sie haben vor allem einen regionalen Bezug und sind auch im Tourismus als Erinnerungsschatz wichtig.

Die Fachgruppen Numismatik kämpfen mittlerweile deutschlandweit mit sinkenden Mitgliederzahlen. „Mit dem Aussterben der Sammlungstätigkeit verschwindet auch wertvolles Detailwissen“, mahnt Antje Zeiger an.

Die neuen Gedenkmedaillen der Fachgruppe Numismatik in Wittstock stehen ab sofort in den Kreismuseen Alte Bischofsburg sowie in der Touristinformation in Wittstock zum Verkauf.

Von Christamaria Ruch