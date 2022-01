Wittstock

Der Wittstocker Ortsteil Sewekow machte im Sommer 2020 den Anfang. Nun erhalten auch die anderen Orte die Gelegenheit, diesem Beispiel zu folgen. Gemeint sind die zweisprachigen Ortstafeln in Hoch- und Niederdeutsch. Sie sollen sich als ein Markenzeichen in der Region durchsetzen.

Die Stadt Wittstock hat sich jetzt an die einzelnen Ortsbeiräte gewandt und möchte erkunden, ob Interesse an den zweisprachigen Ortstafeln besteht. Über eine Ortsbeiratssitzung wird dann ein entsprechender Beschluss gefasst. Anschließend muss die Stadtverordnetenversammlung noch grünes Licht geben. Die Ortsnamen auf Platt liegen in einer Wissenschaftsbroschüre der Universität Potsdam vor und werden bei Bedarf abgerufen.

„Die Kosten für zweisprachige Ortstafeln sind mit 60 Euro pro Schild überschaubar“, sagt der Wittstocker Bauhofleiter Benjamin Deutschmann auf MAZ-Anfrage mit. Aus Platzgründen kommt nur das Ortseingangsschild für die Zweisprachigkeit infrage, so Deutschmann.

„Die plattdeutsche Sprache hebt uns als Prignitz heraus“, sagt der Wittstocker Bürgermeister Jörg Gehrmann. Er ist seit Ende 2020 zugleich Vorsitzender des Vereins für Niederdeutsch im Land Brandenburg. Niederdeutsch hat für Gehrmann „eine Qualität“, die es zu erhalten und auszubauen gilt.

Unter dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ meint er, dass viele Möglichkeiten genutzt werden sollen, um Plattdeutsch in das öffentliche Bewusstsein zu tragen. Seit März 2020 ist es in Brandenburg möglich, zweisprachige Ortstafeln in Hoch- und Niederdeutsch aufzustellen.

Sewekow nutzte diese Chance als erster Ort im Land. Am 24. Juli 2020 wurden die neuen Ortstafeln in Sewekow enthüllt. Seitdem steht dort auch der plattdeutsche Name Sävko auf der Tafel.

Bereits kurz danach meldeten sich einige Ortsvorsteher bei der Stadtverwaltung und meldeten ihr Interesse an zweisprachigen Ortstafeln an. Dazu zählen Dossow (Niederdeutsch Doss) und Schweinrich (Schwienrich), wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Wir möchten uns an dieser Sache beteiligen und dem Vorhaben aus Sewekow folgen“, sagt Axel Manz, Ortsvorsteher in Dossow, im MAZ-Gespräch.

Das hat aus seiner Sicht historische Gründe, außerdem gibt es Plattsprecher im Dorf. „Platt ist eine Marke für die Region“, sagt auch Axel Manz. In der nächsten Ortsbeiratssitzung könnte laut Manz schon ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

Auch Michael Heuer, Ortsvorsteher in Babitz, kennt das Projekt: „Wir haben uns schon mal außerhalb einer Ortsbeiratssitzung darüber verständigt“, sagt er. Doch das Interesse an zweisprachigen Ortstafeln hält sich dort in Grenzen. „Wir würden lieber ein Tempo-30-Schild aufstellen, aber das ist nicht möglich“, so Heuer.

„Sewekow ist stolz darauf, wenn es Nachahmer in den anderen Wittstocker Ortsteilen gibt“, sagt die Sewekower Plattsprecherin Heidi Schäfer. Sie ist Motor für den Erhalt der niederdeutschen Sprache und engagiert sich auf vielen Ebenen bis hin zum Bundesrat für Niederdeutsch. Mit den zweisprachigen Ortstafeln wird die Regionalsprache sichtbar gemacht.

Das ist aus Schäfers Sicht immer wieder notwendig: „Plattdeutsch gehört nach wie vor zu den gut gehüteten Geheimnissen im Land Brandenburg.“ Immer wieder ist Lobbyarbeit auf vielen Ebenen notwendig, um diese Regionalsprache in das Bewusstsein zu rücken. „Die zweisprachigen Ortstafeln kennzeichnen auch den niederdeutschen Sprachraum in der Region“, so Heidi Schäfer.

Von Christamaria Ruch