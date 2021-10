Wittstock

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr musste die Polizei in Wittstock einen heftigen Streit unter Lebenspartnern schlichten. Eine 26-Jährige hatte die Beamten gerufen, weil es mit ihrem 47-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung im Liebenthaler Weg zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Pärchen schlägt alkoholisiert mit Toilettenbürste und -sitz aufeinander ein

Beide hatten am Abend nicht wenig Alkohol konsumiert und gerieten aus noch unbekannter Ursache in Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 47-jährige Wittstocker (1,86 Promille) seine jüngere Partnerin mit einer Toilettenbürste geschlagen haben soll.

Daraufhin wehrte sich die 26-Jährige (0,89 Promille), ebenfalls aus Wittstock und schlug offenbar mit einem Toilettensitz auf den Mann ein. Beide erlitten leichte Verletzungen, welche die Frau in einem Rettungswagen behandeln ließ.

Streit endet im Krankenwagen – Mann erhält Hausverbot

Die hinzugerufenen Polizeibeamten verwiesen den 47-Jährigen für zehn Tage aus der Wohnung und nahmen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Von MAZonline