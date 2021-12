Wittstock

Die Situation in den Kindertagesstätten in Wittstock bleibt weiterhin angespannt. Nach wie vor fehle eine Reihe von Erzieherinnen und Erziehern, sodass nicht alle Kinder betreut werden können.

Das bestätigte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann am Donnerstag auf Nachfrage: „Es ist immer noch sehr unbefriedigend, aber was nicht geht, geht eben nicht.“ Ob sich die Lage nächste Woche entspannen wird, hänge davon ab, wie viele Krankschreibungen und Quarantänefälle am Montag vorliegen werden.

Personalnotstand in Kitas in Wittstock beklagt

Bürgermeister Gehrmann hatte in der vergangenen Woche einen Personalnotstand in den Wittstocker Kitas beklagt und dabei einen Zusammenhang mit ungeimpften Mitarbeitern hergestellt. Sie fielen eher aus als geimpfte, weil Quarantänevoraussetzungen von ihnen schneller erfüllt würden als von geimpften Kollegen. Auch hatte er angekündigt, Ungeimpften im Quarantänefall keine Lohnfortzahlung zu gewähren.

Die Zeiten, in denen die Kinder nicht in der Kita betreut werden können, „werden von uns bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erfasst“, so Gehrmann. Sie dienten dann als Grundlage für die Berechnung von entsprechenden Gebührenrückerstattungen.

Situation in Kitas in Wittstock sorgt für Unmut

„Die gesamte Situation sorgt für Unmut – und sie spaltet“, sagt Personalratsvorsitzende Jeanette Finke. Die Auffassungen würden von beiden Seiten an sie herangetragen – von Geimpften wie auch Ungeimpften. „Ich telefoniere jetzt sehr viel und höre mir die Standpunkte an“, so Jeanette Finke, die früher selbst als Kita-Erzieherin arbeitete. „Das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten“, vermutet sie.

Impfquote in Stadtverwaltung Wittstock unter zehn Prozent

Die Impfquote in der Wittstocker Stadtverwaltung sei hingegen allgemein sehr gut, so Bürgermeister Gehrmann. Der Anteil der Ungeimpften liege dort bei unter zehn Prozent und sei nicht mit der Situation in den Kitas zu vergleichen. „Es gibt keine gravierenden personellen Probleme. Zum Teil ist Home-Office möglich.“

Das Testen ungeimpfter Mitarbeiter, um die 3G-Regel umzusetzen, geschehe in der Verwaltung unter Aufsicht und werde dokumentiert.

Von Björn Wagener