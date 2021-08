Wittstock

Eine Flaniermeile für die Kunst – diese Gelegenheit bot sich am Samstag entlang der Wittstocker Stadtmauer. Zum zweiten Mal startete die Stadt eine Open-Air-Gallery. 29 Künstler aus Ostprignitz-Ruppin stellten ihre Werke im öffentlichen Raum aus.

Jörg Gehrmann, Bürgermeister in Wittstock, eröffnete die Open-Air-Gallery: „Auf das, was uns gut tut, mussten wir lange verzichten, umso besser ist es, nun die Kunst öffentlich zu präsentieren.“ Er wünschte den Künstlern und Besuchern gute Gespräche.

Open-Air-Gallery in Wittstock bietet Künstlern eine Plattform

Zugleich gab Gehrmann die vollendete Fliesenwand auf dem Bleichwall frei. Künstlerin Annett Glöckner hatte mit Wittstocker Schülern zunächst den Innenkreis gestaltet und Eindrücke aus der Landesgartenschau 2019 verarbeitet. „Die letzte Fliese im Außenkreis der Fliesenwand wurde im April gesetzt“, sagte Jörg Gehrmann und dankte der Künstlerin. Dort war Annett Glöckner nun allein tätig.

Künstlerin Annett Glöckner nahm von Bürgermeister Jörg Gehrmann Blumen für die vollendete Fliesenwand am Bleichwall entgegen. Quelle: Christamaria Ruch

Künstler und Besucher im Gespräch

„Das ist eine tolle Plattform für die Künstler“, sagte Ines Seifert-Schopf aus Schwerin. Sie verweilte am Stand von Astrid Wittkopp. Die Kunsthandwerkerin ist auch als Malerin unterwegs. Da Wittkopp am Wochenende auf einem Markt in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) ihre Ware anbot, übernahm ihre Tochter Judith Köppen die Standbetreuung.

Ines Seifert-Schopf (v.r.) und Axel Marquitan kamen am Stand von Astrid Wittkopp mit deren Tochter Judith Köppen ins Gespräch. Quelle: Christamaria Ruch

„Die Landschaftsbilder hinter den Fensterrahmen gefallen mir sehr gut, da muss man nur genau überlegen, an welchem Platz sie richtig zur Geltung kommen“, sagte Ines Seifert-Schopf.

Kulisse am Bleichwall in Wittstock kommt gut an

Künstler und Zuschauer lobten wiederholt die Kulisse entlang der Stadtmauer. „Wittstock hat durch die Landesgartenschau weiter an Qualität gewonnen“, sagte Heike Fuchs aus Seefeld (Prignitz). Künstler aus der Prignitz waren allerdings nicht vertreten. „Wir haben viele Künstler angeschrieben, leider kam aus der Prignitz kaum ein Echo“, sagte Georgia Arndt, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus.

Livemusik als Premiere bei der Open-Air-Gallery

Erstmals gab es auch Livemusik bei der Open-Air-Gallery. Leierkastenspieler Jörg Perleberg, das Wittstocker Saxophonquartett und das Jazztrio Kyr Royal sorgten für Schwung und Atmosphäre.

Das Jazztrio Kyr Royal aus Kyritz begeisterte mit atmosphärisch dichter Musik. Quelle: Christamaria Ruch

Lea Tietze aus Wittstock reihte sich wie im Vorjahr bei der Veranstaltung ein. Ihr Herz schlägt für japanische Comics. Seit sechs Jahren malt sie Manga und selbst erdachte Anime- und Fantasy-Charaktere.

Lea Tietze malt seit sechs Jahren japanische Comics und stellte wie im Vorjahr bei der Open-Air-Gallery aus. Quelle: Christamaria Ruch

Die Wittstocker Malerin Doris Kretschmer und Malerin Heike Kropius aus Papenbruch stellten ihre Werke in unmittelbarer Nähe zu den Libellen im XXL-Format aus. Auch diese Kulisse kam beim Publikum an. „Wenn sich aus der Open-Air-Gallery eine Tradition entwickelt, wäre das gut für Wittstock und die Region“, so Doris Kretschmer. Georgia Arndt gab dafür grünes Licht: „Die dritte Open-Air-Gallery wird nächstes Jahr ausgerichtet.“

Publikumspreis zur Open-Air-Gallery an drei Künstler vergeben

Mirko Bickel, Präsident des Rotary Club Wittstock, präsentierte am Ende des Tages die Gewinner des Publikumspreises; der Rotary Club finanzierte die Preisgelder. Dabei schickten die Künstler jeweils ein Werk ins Rennen um die meisten Stimmen. Detlef Glöde aus Blumenthal setzte sich als Sieger durch und erhielt 500 Euro. Ruth Mende aus Wittstock folgte auf dem zweiten Platz und 300 Euro. Vorjahressieger Benjamin Schulte aus Netzeband erlangte den dritten Platz und 200 Euro.

Von Christamaria Ruch