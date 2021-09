Am Mittwoch gingen der Polizei in Wittstock gleich zwei Fische ins Netz. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 37-jährigen Wittstocker Drogenmissbrauch nachgewiesen. Doch damit nicht genug: Gegen den Beifahrer lag ein Haftbefehl vor.

