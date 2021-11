Ein polnischer Autofahrer wurde am Samstag in Wittstock festgenommen. Wie die Polizei bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle feststellte, besaß der Mann keinen gültigen Führerschein. Außerdem war er in Polen zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten vollstreckten den Haftbefehl und führten den Delinquenten einem Haftrichter in Neuruppin vor.