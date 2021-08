Wittstock

Ein Polizeiauto, das in Wittstock mit Blaulicht und Sirene zu einem Einbruch unterwegs war, touchierte am Mittwochvormittag einen Opel. Der Unfall ereignete sich bei einem Wendemanöver in der Pritzwalker Straße, teilte die Polizei mit.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Autos konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Der Einbruch hatte sich am Mittwochvormittag in einer Wohnung in der Pritzwalker Straße ereignet. Dort hatten Unbekannte die Tür eingetreten und die Zimmer durchsucht.

Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, die Kripo führt die Ermittlungen.

Von MAZonline