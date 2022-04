Wittstock

Den letzten Schüleraustausch zwischen dem Deutschen Lyzeum im rumänischen Mühlbach und der Wittstocker Polthier-Oberschule hatte im Jahr 2019 gegeben. „Wir hatten danach viel geplant, etwa ein gemeinsames Musikprojekt“, sagte Lehrerin Heidi Mohrmann, die zudem dem Schulförderverein vorsteht.

Die Oberschüler lauschten gespannt dem Vortrag über Rumänien. Quelle: Christian Bark

Doch ab Frühjahr 2020 hatte wegen der Corona-Pandemie alles auf Eis gelegt werden müssen. Kontakt zum Lyzeum, mit dem seit fünf Jahren eine Schulpartnerschaft besteht, habe es zwar weiterhin gegeben, die Partnerschaft lebe aber vom persönlichen Austausch. „Corona hat auch Rumänien hart getroffen, ich hoffe aber, dass wir dieses Herzensprojekt nun wiederbeleben können“, sagte Schulleiterin Laura Sandor.

Rumänische Schülerinnen berichteten in Wittstock über Mühlbach

Und das geschieht nun. Am Dienstag war Brandenburgs Partnerschaftsbeauftragter für die Region Südsiebenbürgen, Klaus-Peter Krüger, mit zwei Zehntklässlerinnen des Lyzeums nach Wittstock gekommen. Isabella und Miruna berichteten im Wittstocker Jugendzentrum am Bahnhof mit einem Bildvortrag über ihre Heimat, das in Siebenbürgen gelegene Mühlbach aber auch Rumänien als Ganzes.

Miruna (l.) und Isabella berichteten über ihr Land und Siebenbürgen. Quelle: Christian Bark

Klaus-Peter Krüger hatte dazu für die Polthier-Oberschüler ein Quiz vorbereitet. Dabei wurde klar, dass Rumänien etwa Mitglied der EU und der Nato ist sowie Grenzen zu Moldawien, Serbien, Ungarn und zur Ukraine hat. Aber auch, dass Vampire nicht die Sonne fürchten. „Das wurde mal in einem der 436 Filme über Vampire falsch vermittelt“, erklärte der Partnerschaftsbeauftragte.

Wittstocker reisen im September nach Rumänien

Am Rande wurde über deutsche Minderheiten, etwa die Siebenbürger Sachsen, von denen heute noch gut 13 000 in Rumänien leben, gesprochen. Aber auch mit Klischees eines vermeintlichen Hinterwäldlerlandes aufgeräumt. „Wir haben schnelles Internet und ein gutes Mobilfunknetz, was wir Euch hier auch wünschen würden“, sagte Isabella.

Klischees über Rumänien, die heute kaum noch stimmen aber lustig sind. Quelle: Christian Bark

Mit dem Vortrag sollten die Oberschüler neugierig auf die Region gemacht werden. Für viele stand fest, dass sie da mal hinwollen. Im September sollen wieder Polthier-Oberschüler nach Mühlbach reisen, rumänische Schüler kommen bereits im Juni zu Besuch und zeigen ein Theaterstück im Wittstocker Kino „Astoria“.

Von Christian Bark