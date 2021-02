Wittstock

Besuche – Fehlanzeige. Begegnungen im Treffpunkt „Lichtblick“ – die Türen sind geschlossen. Aussicht auf bessere Zeiten? – Niemand weiß das. Auch für Prediger Andreas Weiß von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock ist die alltägliche Routine bei seiner Arbeit Vergangenheit. Um den Draht zu seinen Gemeindemitgliedern zu halten, wählt er schon seit Monaten andere Wege.

Die Kontakte und persönlichen Begegnungen münzt Andreas Weiß um. „Bis zum Beginn der Corona-Krise war ich immer zu vielen Besuche unterwegs“, erinnert er sich. Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr entspannte sich im Sommer die Corona-Situation: Die Treffen und Kontakte konnten wieder hochgefahren werden.

Prediger Andreas Weiß in Wittstock findet Alternativen für die Begegnung

„Genau diese Begegnungen bleiben aber seit Anfang November wegen der neuen Kontaktbeschränkungen auf der Strecke. „Das fehlt mir sehr, denn ich bin ein Kontaktmensch“, sagt Andreas Weiß.

Dennoch macht sich der 61-Jährige auf den Weg. Denn mit den Telefonspaziergängen hat er eine Alternative für die Kontakte zu seinen Gemeindemitgliedern gefunden. Er wählt ruhige Orte in Wittstock zum Spaziergang aus und telefoniert dann. Gut eine Stunde geht Andreas Weiß regelmäßig an der Stadtmauer oder anderen Orten entlang und hält dabei Kontakt zu seiner Gemeinde. Wenn er losgeht, hat er eine Liste seiner Gesprächspartner parat.

Einsame sollen auch in der Corona-Krise erreicht werden

Neben Wittstock betreut Andreas Weiß auch die Landeskirchlichen Gemeinschaften in Neuruppin und Neustadt. Diese Glaubensgemeinschaft ist innerhalb der Evangelischen Kirche aktiv.

Seit Ende Januar fallen die Gottesdienste der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock und Neuruppin aus. Dennoch steht zur gewohnten Gottesdienstzeit die Heiliggeistkirche in Wittstock offen, um dort einen Ort der Besinnung zu finden. „Vor allem für Einsame ist dieses Angebot wichtig“, sagt Andreas Weiß.

Denn er kennt Menschen, die die gesamte Woche ohne Kontakte zur Außenwelt leben. „Es ist schwierig, wenn sich Leute einsam fühlen und keine Möglichkeit für die Begegnung besteht“, sagt Weiß. Damit fehlen verlässliche Mosaiksteine im Alltag. Die offene Kirche am Sonntag soll somit ein Raum für die Begegnung auf Abstand bleiben.

Veranstaltungen fallen aus oder laufen digital

Viel vom Alltag, was Menschen sonst in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Halt gibt, ist wegen der Corona-Krise wieder weggebrochen. Bibelstunde, Hauskreise, Seniorengruppe, der Treff im „Lichtblick“ oder Bläser- und Gitarrengruppe – alles fällt aus. Eine Bibelstunde ist in das Digitale verlagert. Hinzu kommen die digitalen Netzwerke, wo Andreas Weiß mit zwei Gruppen und insgesamt 30 Gemeindemitgliedern Kontakt hält.

Jeden Morgen stellt er dort eine Andacht mit Lied über Sprachnachricht ein. „Das hatten wir im vergangenen Frühjahr gemeinsam beschlossen“, erinnert er sich. Weiß hofft, dass seine Zuhörer darin Ermutigungen finden.

Andreas Weiß vor dem Treffpunkt „Lichtblick“ in Wittstock. Die Landeskirchliche Gemeinschaft in Wittstock betreut die Einrichtung – wegen der Corona-Krise ist sie geschlossen. geschlossen. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Direkte Kontakte sind gekappt

„Es ist bitter, dass die Kontakte so stark gekappt sind“, räumt Andreas Weiß ein. Auch er leidet unter diesen Kontaktsperren. Dabei hat er vor allem die Menschen im Blick, die „mit ihren Problemen allein gelassen werden.“ Der Prediger schöpft aus seinem Glauben Kraft; dieser gibt ihm Halt. Er hofft, dass diese Krisenzeit auch seine Mitmenschen anstößt, „mehr Kraft im Glauben zu finden und auch danach wieder stärker zu fragen.“

Persönliche Stärken werden ausgebremst

Als Prediger war Andreas Weiß schon von 1987 bis 1994 in Pritzwalk tätig. Dann arbeitete er als Kreisjugendwart im damaligen Kirchenkreis Perleberg-Wittenberge. Seit 2002 lebt er mit seiner Familie in Wittstock, wo er zunächst zehn Jahre Sekretär beim CVJM war. Seit 2012 steht er der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock, Neuruppin und Neustadt vor.

Stünde Andreas Weiß heute und unter den Corona-Einschränkungen vor der Berufswahl, würde er sich gegen die Predigerausbildung entscheiden, gibt er offen zu. „Persönliche Kontakte sind meine Stärke und genau das darf nicht stattfinden“, sagt er.

Kraft schöpfen aus der Aussicht auf bessere Zeiten

Schon jetzt freut sich Andreas Weiß auf bessere Zeiten: „Vor allem darauf, endlich wieder ohne Angst und ohne Abstand mit vielen Menschen dicht beieinander zu sitzen. Egal ob bei privaten Treffen oder in der Gemeinde.“

Von Christamaria Ruch