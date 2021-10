Anneliese Schulz aus Wittstock stellt die mit der Würdigung verbundenen 100 Euro einem bestimmten Zweck zur Verfügung. Das kündigte sie am Wochenende an.

Die Arbeit mit Kindern liegt Anneliese Schulz besonders am Herzen. Am Dienstag betreute sie Mädchen beim Basteln von Halloween-Deko im Dossegarten in Wittstock. Quelle: Björn Wagener