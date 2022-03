Wittstock/Putlitz

Klara Wiegand ist der große Wurf gelungen. Im Finale des 1. Klavierkonzertwettbewerbs Brandenburg holte die 13 Jahre alte Klavierschülerin jüngst den Sonderpreis „Zeitgenössische Musik.“

Klara Wiegand besucht seit zwei Jahren die Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin, Zweigstelle in Wittstock. Gemeinsam mit ihrer Klavierlehrerin Anne Wielgosz bereitete sie sich auf diesen Wettbewerb für Laienmusiker vor. Dieser entstand aus einer Initiative der Fachgruppe Klavier im Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg. „Dieser Wettbewerb ist einmalig in Deutschland“, sagt Anne Wielgosz.

Klara Wiegand von der Kreismusikschule Wittstock gewinnt bei 1. Klavierkonzertwettbewerb Brandenburg

Von den 31 Teilnehmern im Alter von sieben bis 47 Jahre erreichten acht das Finale in Falkensee. Dort ging Klara Wiegand als Jüngste an den Start. Sie trat mit dem „Miniature Concerto“ von Alec Rowley (1892 bis 1958) auf. Alle Finalisten spielten jeweils einzeln mit dem „Jungen philharmonischen Orchester Berlin.“ Dabei handelt es sich um ein bundesweites Ensemble aus Musikstudenten.

„Das Lampenfieber ist schlimm, aber ich versuche, es auszublenden, dann geht es auch“, sagt Klara Wiegand. Mehr als vier Monate feilte sie am Einstudieren, um schließlich das elf Minuten lange Werk auswendig spielen zu können. „Dass Klara das schafft, darauf habe ich vertraut“, sagt Anne Wielgosz.

Klavierlehrerin Anne Wielgosz leitet seit 2019 die Zweigstelle Wittstock der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin. Dort unterrichtet sie auch Klara Wiegand. Quelle: Christamaria Ruch (Archv)

Das „Miniature Concerto“ von Alec Rowley ist ein lebendiges und sonniges Stück mit einem freundlichen Charakter. „Es war schon der schönste Preis, mit dem Orchester dieses Erlebnis zu haben“, sagt Klara Wiegand bescheiden. Und: „Die Herausforderung bestand, das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten und anderen Klangfarben zu lernen.“

Beim Auftritt überzeugte die 13-Jährige auch mit ihrer Bühnenpräsenz. Weder sie noch ihre Klavierlehrerin hatten mit dem Einzug in das Finale und dem Sonderpreis in Höhe von 350 Euro gerechnet. Alle Finalisten erhielten Preise.

Klara Wiegand aus Putlitz liebt die Musik und spielt neben Klavier auch Querflöte

Klara Wiegand lebt in Putlitz, besucht die 7. Klasse im Goethe-Gymnasium in Pritzwalk und begann im Alter von acht Jahren mit dem Klavierspiel. „Ich mag den Klang des Instrumentes und es gibt dafür eine große Auswahl an Werken“, sagt sie. Außerdem spielt sie Querflöte.

Im vergangenen Jahr sammelte sie erste Wettbewerbserfahrungen bei „Jugend musiziert.“ Der Auftritt mit Orchester war für Klara Wiegand eine Premiere, auch das Spiel ohne Noten. Für das Einstudieren des Zusammenspiels mit dem Orchester standen ihr nur zwei Stunden Probe innerhalb von drei Tagen zur Verfügung. Dies meisterte sie mit Bravour.

Bereits in wenigen Tagen geht die 13-Jährige beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Frankfurt (Oder) an den Start - mit der Querflöte.

Von Christamaria Ruch